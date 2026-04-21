صرف تذاكر مجانية لمباراة المحلة وبتروجيت في الدوري

قرر مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، برئاسة المهندس وليد خليل، إتاحة تذاكر مجانية لجماهير الفريق؛ وذلك لحضور مباراة الفريق أمام بتروجيت، الخميس المقبل، على استاد غزل المحلة.

ويبدأ صرف التذاكر غدًا الأربعاء من الساعة 4 عصرًا وحتى الساعة 10 مساءً من شباك تذاكر استاد غزل المحلة، ويستمر صرف التذاكر دون حد أقصى حتى الوصول إلى السعة الكاملة للاستاد، على أن يتم الحصول على التذاكر وفقًا للضوابط المعمول بها، ولحاملي بطاقات المشجع (Fan ID).

هذا، ويناشد مجلس الإدارة جماهير غزل المحلة العظيمة تقديم الدعم والمساندة الكاملة للفريق في هذه المرحلة المهمة من بطولة الدوري.