شبانة: مواجهة بيراميدز مفتاح تتويج الزمالك بالدوري

أكد الإعلامي محمد شبانة أن نادي الزمالك أمام مباراة مهمة للغاية أمام بيراميدز يوم الخميس، وهي مواجهة ستحدد بشكل كبير ملامح بطل الدوري المصري.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» المذاع على قناة «CBC»: «في الفترة الأخيرة، يتحدث البعض عن ارتفاع فرص الزمالك في التتويج بالدوري، خاصة بعد تدعيم الفريق بلاعبين مؤثرين مثل أحمد فتوح وعبدالله السعيد ومحمد شحاتة، إلى جانب عناصر أخرى مميزة».

وتابع: «هناك حالة من الانسجام داخل الفريق، خاصة بين الثنائي حسام عبد المجيد ومحمد إسماعيل، وهو ما انعكس على الأداء الفني والاستقرار داخل الفريق».

وأوضح: «الجماهير بدأت تتحدث عن وجود مدير فني قوي ولاعبين مميزين، مع حالة من الاستقرار الفني داخل الفريق».

وأشار إلى أنه في الزمالك، بعد كل فوز، تتزايد التصريحات من المسؤولين، باستثناء حسين لبيب، الذي لم يتحدث رغم تعرضه لهجوم كبير، لأن استقرار أي إدارة يرتبط بنتائج فريق الكرة.

واختتم تصريحاته قائلًا: «مباراة بيراميدز تمثل أمرين مهمين للزمالك، حيث إن الفوز بها سيجعل الفريق يدخل مواجهة الأهلي بأريحية، خاصة إذا اتسع الفارق إلى خمس نقاط».