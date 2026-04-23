برلماني: الحكومة تتحرك وفق رؤية استباقية لتفادي أي أزمات محتملة

قال الدكتور أشرف سليمان، وكيل لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، إن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي استعرض أمام المجلس، الخطوات والإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية، والتي شملت إجراءات احترازية، وأخرى تهدف إلى ترشيد الاستهلاك ومواجهة التحديات الاقتصادية الناتجة عن اضطراب سلاسل الإمداد وتغيرات أسعار الطاقة.

وأوضح سليمان خلال لقاء مع كريم صبري، مراسل قناة إكسترا نيوز، أن الاقتصاد المصري يتأثر سريعاً بالتوترات الجارية في منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات من بينها الإغلاق المبكر للمحال التجارية، وترشيد الإنفاق داخل الجهاز الإداري للدولة، والعمل بنظام "العمل عن بُعد" يوم واحد أسبوعيا؛ وذلك بهدف تقليل الضغط على فاتورة الاستيراد.

وأضاف أن هذه الإجراءات تأتي في ظل ارتفاع أسعار السلع والطاقة، وتأثر حركة الملاحة في بعض الممرات الحيوية مثل قناة السويس ومضيق هرمز؛ ما ينعكس على حجم التجارة العالمية.

وفي ما يتعلق بإجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء داخل المباني الحكومية، قال سليمان، إن هذه الخطوات قد تُقابل في البداية ببعض الانزعاج من المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية، لكنها ستصبح أكثر قبولاً مع مرور الوقت، مؤكداً أنها إجراءات ضرورية في ظل الظروف الحالية.

وأشار إلى أن الحكومة تتحرك وفق رؤية استباقية؛ لتفادي أي أزمات محتملة مع دخول فصل الصيف وزيادة الطلب على الطاقة، محذراً من أن استمرار ارتفاع أسعار البترول؛ قد يضغط على قطاع الكهرباء والإمدادات.