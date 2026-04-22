الهلال يواجه الخلود في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

يخوض فريق الهلال، مباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم مساء غد الخميس ضد نظيره الخلود، مدفوعا بطموحات تعويض الإخفاق الآسيوي المتكرر، ومصالحة جماهيره بحصد لقب أول هذا الموسم.

ولم تعتد جماهير الهلال على غياب فريقها عن منصات التتويج لفترة طويلة، فمنذ الفوز بكأس السوبر السعودي صيف العام قبل الماضي، لم تعرف الألقاب طريقها إلى الهلال، ليكون "كأس الملك" بمثابة بطولة في المتناول نظرا لفارق الخبرات والإمكانيات مع المنافس الخلود.

وقد يخشى أيضا فريق المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي مفاجآت الكأس، علما بأن الخلود كان قد أطاح بحامل اللقب فريق الاتحاد بالدور نصف النهائي بسيناريو ركلات الترجيح، وهو نفس السيناريو الذي صعد بالهلال للنهائي على حساب الأهلي.

وتلقى الهلال أكثر من صدمة هذا الموسم، فرغم كونه الفريق الوحيد في دوري المحترفين السعودي الذي لم يتعرض لأي هزيمة حتى الآن فهو يبتعد عن المتصدر النصر، الذي لعب مباراة أكثر، بفارق 8 نقاط.

أما في دوري أبطال آسيا للنخبة فخسر الهلال بسيناريو درامي أمام السد القطري، ليغادر من دور الثمانية، في وقت تنظر فيه جماهير الفريق إلى الغريم الأهلي الذي واصل مشواره صوب المباراة النهائية للموسم الثاني تواليا، بينما يعاني الهلال منذ آخر ألقابه الآسيوية قبل 3 أعوام.

وتمثل بطولة كأس الملك أهمية كبيرة للهلال فهو البطل التاريخي برصيد 9 ألقاب بفارق لقب عن الأهلي بفارق لقب وحيد.

