الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

قمة الزمالك وبيراميدز.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 23-4-2026

الزمالك وبيراميدز
الزمالك وبيراميدز
رباب الهواري

يشهد اليوم الخميس 23 أبريل 2026 مجموعة من المواجهات الكروية القوية في مختلف البطولات العربية والأوروبية، حيث تتجه الأنظار إلى قمة الدوري المصري بين الزمالك وبيراميدز، إلى جانب لقاء مهم في نصف نهائي كأس ألمانيا.

الدوري المصري الممتاز
تنطلق منافسات الدوري المصري بعدة مباريات، حيث يلتقي المقاولون العرب مع الاتحاد السكندري في تمام الخامسة مساءً، في مواجهة يسعى خلالها الفريقان لتحسين موقعيهما في جدول الترتيب.

وفي الثامنة مساءً، يستضيف غزل المحلة فريق بتروجت في مباراة متكافئة نسبيًا بين الطرفين.

أما القمة المنتظرة، فتجمع الزمالك وبيراميدز في الثامنة مساءً، في لقاء يحمل أهمية كبيرة ضمن صراع المنافسة على اللقب، خاصة في مرحلة الحسم.

الدوري الإسباني
تتواصل منافسات الليجا الإسبانية بثلاث مواجهات قوية، حيث يواجه ليفانتي فريق إشبيلية في تمام السابعة مساءً عبر قناة beIN Sports HD 1.

وفي الثامنة مساءً، يلتقي رايو فاليكانو مع إسبانيول عبر قناة beIN Sports HD 2.

وتُختتم المباريات بلقاء ريال أوفييدو وفياريال في التاسعة والنصف مساءً على قناة beIN Sports HD 1.

كأس ألمانيا
تتجه الأنظار إلى مباراة نصف النهائي في كأس ألمانيا، حيث يلتقي شتوتجارت مع فرايبورج في مواجهة مرتقبة تنطلق في تمام الثامنة وخمس وأربعين دقيقة مساءً، وسط طموح الفريقين لحجز بطاقة التأهل إلى النهائي.

الدوري السعودي
يشهد الدوري السعودي مواجهتين، حيث يلتقي النجمة مع التعاون في تمام السادسة وعشر دقائق مساءً، بينما يواجه ضمك فريق الأخدود في الثامنة مساءً.

الدوري الإماراتي
تُقام ثلاث مباريات في الدوري الإماراتي، حيث يواجه اتحاد كلباء فريق بني ياس في الرابعة مساءً، وفي التوقيت نفسه يلتقي الشارقة مع الوحدة.
وتُختتم المباريات بمواجهة البطائح والعين في السادسة وخمس وأربعين دقيقة مساءً.

