الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
أخبار العالم

إنقاذ 404 مهاجرين غير نظاميين قبالة سواحل طبرق الليبية في عملية بحرية واسعة

الهلال الاحمر الليبيي
أعلنت فرق الهلال الأحمر الليبي في مدينة طبرق، شرق البلاد، عن مشاركتها في عملية إنقاذ واسعة لمهاجرين غير نظاميين بعد تلقي بلاغ من جهاز أمن السواحل التابع للقيادة العامة بشأن وجود قوارب متعطلة في عرض البحر قبالة السواحل الليبية.

وأوضح بيان للهلال الأحمر أن العملية شملت عشرة قوارب كانت تقل نحو 404 مهاجرين من جنسيات مختلفة، بعدما واجهوا ظروفًا بحرية صعبة خلال رحلتهم في المياه الإقليمية الليبية.

ووفقًا لمصادر ميدانية، تم نقل الناجين إلى نقاط الإنزال المخصصة فور وصولهم إلى الشاطئ، حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية العاجلة لهم، في إطار تنسيق مشترك بين عدد من الجهات المحلية، من بينها جهاز أمن السواحل، والقاعدة البحرية التابعة للقوات الليبية، وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، إضافة إلى دعم من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وتندرج هذه العملية ضمن سلسلة من التدخلات الإنسانية التي تنفذها السلطات الليبية بشكل متكرر على طول السواحل الشرقية والغربية، في ظل تصاعد محاولات الهجرة غير النظامية عبر البحر الأبيض المتوسط.

وتشهد السواحل الليبية نشاطًا ملحوظًا لشبكات تهريب البشر التي تستغل الأوضاع الأمنية والاقتصادية لنقل المهاجرين نحو أوروبا عبر رحلات بحرية محفوفة بالمخاطر، غالبًا ما تنتهي بحوادث غرق أو إنقاذ في اللحظات الأخيرة.

وتؤكد الجهات المعنية في ليبيا استمرار جهودها بالتنسيق مع المنظمات الدولية لمواجهة هذه الظاهرة، سواء عبر عمليات الإنقاذ أو من خلال الحد من نشاط شبكات التهريب، في وقت تتزايد فيه الضغوط الإقليمية والدولية لإيجاد حلول مستدامة لأزمة الهجرة غير النظامية عبر المتوسط.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار ليبيا كأحد أبرز نقاط العبور الرئيسية للمهاجرين القادمين من دول إفريقيا والشرق الأوسط، في رحلات تسعى للوصول إلى السواحل الأوروبية رغم المخاطر الكبيرة التي تحيط بها.

بملابس جريئة.. زوجة ماجد المصرى رفقته فى إسبانيا

