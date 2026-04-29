البرهان: سنخلص الشعب السوداني من "الكابوس".. ولا تفاوض مع المتمردين ومن يساندهم

قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي وقائد الجيش السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الأربعاء، إنه لا وجود لأي خيار للتفاوض مع قوات الدعم السريع أو مع من يساندهم، مؤكداً أن القوات المسلحة السودانية ستواصل تنفيذ ما وصفه بتطلعات الشعب السوداني والعمل على إنهاء ما سماه “الكابوس”.

وأوضح البرهان خلال كلمته في احتفال تكريم رئيس وأعضاء هيئة أركان “السايرين”، أن عدداً من الضباط كانوا محاصرين داخل أسوار القيادة العامة وسط انتشار قناصة، مشيراً إلى أن محيط المنطقة كان شديد الخطورة بسبب تمركز القناصة على امتداد مواقع متعددة، إضافة إلى انتشار قوات أخرى في عدد من الشوارع والمناطق الحيوية في العاصمة، بينها بحري وشارع عبد الرحمن وأجزاء من مناطق أخرى.

وأضاف أن القوات، رغم الظروف الصعبة، أظهرت صموداً كبيراً وبسالة في مختلف المواقع، سواء داخل القيادة أو في مناطق الشجرة والمهندسين، حيث استمرت في القتال والدفاع عن مواقعها حتى تم تحرير أجزاء واسعة من البلاد، مع التأكيد على مواصلة العمليات حتى استكمال التحرير.

وأشار إلى أن الضباط والجنود واجهوا ظروفاً بالغة الصعوبة في بداية المعارك، حيث كانت الأرض مكشوفة وتعرضوا لضغوط تمنعهم من التقدم حفاظاً على سلامتهم، بينما كانت القوات تتحرك في محاولات للوصول إلى القيادة العامة رغم القصف والاستهداف المستمر.

كما لفت إلى سقوط عدد من الشهداء من الحرس الرئاسي والقطاع الغربي، مؤكداً أن القوات التي دافعت عن مواقعها في سلاح الإشارة وسلاح المهام وغيرها لم تكن تخوض مجرد معركة عسكرية، بل – على حد تعبيره – كانت تسهم في حماية الدولة وصون كرامتها وإرادة قواتها المسلحة.