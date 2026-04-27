لقطة أثارت الجدل .. ما سبب تغيير اسم مصطفى محمد على تيشيرت نانت؟
معرض بكين 2026 ..‏ شيري تكشف رؤيتها من أجل العائلة وتقدم TIGGO V لأول مرة عالميًا
الدوري زملكاوي.. عمرو أديب: إمبراطورية الأهلي بدأت في الانتهاء
عمرو أديب عن تعادل الزمالك وإنبي : لو لعبنا بالشكل ده قدام الأهلي هنخسر 4
بالتلاتة أهو .. تعليق مثير لـ عمرو أديب على الهواء بعد ثلاثية بيراميدز في الأهلي
منشور صادم لـ خالد الغندور عن هزيمة الأهلي أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة
من السماء إلى قلب المدن | التاكسي الطائر في مصر يقتحم المشهد السياحي .. وخبير يكشف أسراره وتوقيت انطلاقه
نتنياهو يزعم : ترسانة حزب الله انخفضت إلى 10%
تعاون مرتقب بين مصر والسودان في المجال الإعلامي لخدمة القضايا المشتركة
التصالح في مخالفات البناء 2026.. قرار حكومي يهم الملايين
الرقابة على الصادرات : الحبس والغرامة لمخالفي تسجيل السمسرة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تعاون مرتقب بين مصر والسودان في المجال الإعلامي لخدمة القضايا المشتركة

السفير السوداني يلتقي وزير الدولة للإعلام المصري
الديب أبوعلي

التقى السفير الفريق أول ركن مهندس عماد الدين مصطفى عدوي، سفير جمهورية السودان لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، اليوم الاثنين بالقاهرة، مع الدكتور ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام ، بحضور أمين عام اتحاد الصحفيين السودانيين صلاح عمر الشيخ.

وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الإعلامي بين البلدين، وتكثيف التواصل بين المؤسسات الإعلامية بما يخدم القضايا المشتركة ويدعم العلاقات الثنائية.

وأشاد السفير السوداني بالتجربة الإعلامية المصرية، مؤكدًا انفتاح بلاده على تبادل الخبرات، ومشيرًا إلى استعداد الخرطوم لتنظيم فعاليات مشتركة خلال الفترة المقبلة لتعزيز التعاون الإعلامي.

من جانبه، أكد الوزير رشوان عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، والتطلع لزيادة التنسيق بين المؤسسات الإعلامية في مصر والسودان، بما يعزز مسارات التعاون المشترك.

وفي ختام اللقاء، أهدى السفير السوداني درع السفارة إلى وزير الدولة للإعلام تقديرًا لدوره في دعم العلاقات بين البلدين.

السودان سفير السودان ضياء رشوان عماد الدين مصطفى عدوي جامعة الدول العربية وزير الدولة للإعلام المصري

الدواجن

بشرة خير.. الفراخ تسجل انخفاضا كبيرا | أسعار الدواجن الآن

صورة تجمع عروس بورسعيد بخطيبها

مفاجآت في محاكمة «عروس بورسعيد».. الطب الشرعي ينفي وجود تجمعات دموية ويكشف تفاصيل جديدة عن الوفاة

محمد عبد اللطيف

تحويل المدارس التجريبية إلى عربي حكومي.. تعرف على الحقيقة

أيمن الشريعى

رئيس نادي انبي يكشف لـ"صدى البلد" سر الإقالات الصادمة قبل مواجهة الزمالك بساعات

عداد الكهرباء

باق 3 أيام.. احذر خطأ بسيط في التعامل مع عداد الكهرباء يكلفك مئات الجنيهات

الإيجار القديم

زيادة جديدة في الإيجار القديم.. اعرف هتدفع كام بدءًا من أغسطس

صورة تجمع عروس بورسعيد بخطيبها

وجود سحـ ـجات أسفل قدم عروس بورسعيد.. ممثل الطب الشرعي: ماتـ ـت مخـ ـنوقة| فيديو

نتنياهو

نتنياهو يتلقى صدمتين خلال 24 ساعة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : أربعون عاماً من الرصد .. والعرب في قلب الإعصار

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: الشرق الأوسط على حافة الاشتعال… ومصر تتحرك بالعقل لا بالصوت

ماريان جرجس

د.ماريان جرجس: من إسلام آباد إلى نيقوسيا.. رسائل تتجاوز العواصم

معرض بكين 2026 ..‏ شيري تكشف رؤيتها من أجل العائلة وتقدم TIGGO V لأول مرة عالميًا

شيري TIGGO V
شيري TIGGO V
شيري TIGGO V

حيلة بسيطة هتخلصك من النمل والصراصير نهائيًا بدون مبيدات

حيلة بسيطة هتخلصك من النمل والصراصير نهائيًا بدون مبيدات
حيلة بسيطة هتخلصك من النمل والصراصير نهائيًا بدون مبيدات
حيلة بسيطة هتخلصك من النمل والصراصير نهائيًا بدون مبيدات

نيسان تعيد جودزيلا للحياة .. ‏GT-R R36‎ في الطريق

نيسان ‏GT-R R36‎
نيسان ‏GT-R R36‎
نيسان ‏GT-R R36‎

سر ستات زمان .. تخزين الخضار بدون ما يبوظ لشهور

تخزين الخضار بدون ما يبوظ لشهور
تخزين الخضار بدون ما يبوظ لشهور
تخزين الخضار بدون ما يبوظ لشهور

أصالة وزوجها فائق حسن

أحب أشوف جوزي في أحلى طلة.. أصالة ترد على ظهور فائق حسن باللون الأشقر

النقيب محمد ياسر هوتش

حكاية بطل.. قصة استشهاد "الصقر" نقيب محمد ياسر هوتش

المتحدث العسكري

المتحدث العسكري يكشف عن واقعة نصب تستهدف شباب التجنيد| فيديو

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : أربعون عاماً من الرصد .. والعرب في قلب الإعصار

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: الشرق الأوسط على حافة الاشتعال… ومصر تتحرك بالعقل لا بالصوت

ماريان جرجس

د.ماريان جرجس: من إسلام آباد إلى نيقوسيا.. رسائل تتجاوز العواصم

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أسماء الله الحسنى .. بين قدسيتها وسوء الاستخدام في الأسواق

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: محاولات اغتيال ترامب.. دلائل هبوط شعبيته

