تعاون مرتقب بين مصر والسودان في المجال الإعلامي لخدمة القضايا المشتركة

التقى السفير الفريق أول ركن مهندس عماد الدين مصطفى عدوي، سفير جمهورية السودان لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، اليوم الاثنين بالقاهرة، مع الدكتور ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام ، بحضور أمين عام اتحاد الصحفيين السودانيين صلاح عمر الشيخ.

وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الإعلامي بين البلدين، وتكثيف التواصل بين المؤسسات الإعلامية بما يخدم القضايا المشتركة ويدعم العلاقات الثنائية.

وأشاد السفير السوداني بالتجربة الإعلامية المصرية، مؤكدًا انفتاح بلاده على تبادل الخبرات، ومشيرًا إلى استعداد الخرطوم لتنظيم فعاليات مشتركة خلال الفترة المقبلة لتعزيز التعاون الإعلامي.

من جانبه، أكد الوزير رشوان عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، والتطلع لزيادة التنسيق بين المؤسسات الإعلامية في مصر والسودان، بما يعزز مسارات التعاون المشترك.

وفي ختام اللقاء، أهدى السفير السوداني درع السفارة إلى وزير الدولة للإعلام تقديرًا لدوره في دعم العلاقات بين البلدين.