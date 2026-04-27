الصومال وجيبوتي تبحثان تعزيز الشراكة في القرن الإفريقي

التقى علي عبدي أواري، سفير الصومال لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، بنظيره أحمد علي بري، سفير جيبوتي لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة، وذلك بحضور سكرتير أول سفارة الصومال في القاهرة.

تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين، إلى جانب بحث آفاق تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم العمل العربي المشترك.

وخلال اللقاء، هنأ السفير الصومالي جيبوتي بمناسبة فوز الرئيس إسماعيل عمر جيله في الانتخابات الأخيرة، متمنيًا له التوفيق، وللشعب الجيبوتي مزيدًا من التقدم والازدهار.

وأكد السفير علي عبدي أواري، في تصريح عقب الاجتماع، أن العلاقات بين الصومال وجيبوتي تمثل نموذجًا راسخا للأخوة والتكامل في منطقة القرن الإفريقي، مشددا على حرص بلاده على مواصلة التنسيق والتشاور مع جيبوتي في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز الأمن والاستقرار ويدعم جهود التنمية في البلدين والمنطقة.