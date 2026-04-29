بعد شكاوى المواطنين.. الزراعة تكشف أرقام صادمة في حملة الكلاب الحرة

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، تنفيذ الحملة القومية لمكافحة مرض السعار والسيطرة على أعداد الكلاب الحرة، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وذلك في إطار الحفاظ على الصحة العامة وتحقيق بيئة أكثر أمانًا للمواطنين.



وأكدت الوزارة أن الحملة تعتمد على أساليب علمية ورحيمة في التعامل مع الكلاب الحرة، بما يضمن الحد من انتشار المرض والسيطرة على الأعداد دون الإضرار بالحيوان، وفقًا للمعايير البيطرية المعتمدة.

وكشفت الهيئة العامة للخدمات البيطرية عن أحدث مؤشرات الإنجاز منذ انطلاق الحملة في يناير الماضي وحتى 29 أبريل 2026، حيث تم تحصين 25 ألفًا و488 كلبًا حرًا ضد مرض السعار، إلى جانب إجراء عمليات التعقيم لـ 2085 كلبًا، ضمن خطة متكاملة تستهدف الحد من التكاثر العشوائي والسيطرة المستدامة على الأعداد.

وأوضحت الوزارة أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية متواصلة تستهدف توفير شوارع أكثر أمانًا للمواطنين، والحد من المخاطر الصحية المرتبطة بانتشار الكلاب الحرة غير المحصنة، بما يسهم في تعزيز منظومة الصحة العامة والوقاية من الأمراض المشتركة.

ودعت وزارة الزراعة المواطنين إلى سرعة الإبلاغ عن أي حالات تستدعي التدخل أو طلب الدعم من خلال الخط الساخن 19561، مؤكدة استمرار فرق العمل البيطرية في تنفيذ الحملات الميدانية بجميع المحافظات بالتنسيق مع الجهات المعنية