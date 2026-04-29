معتز إينو: الأهلي كبير وسيعود بقوة للسيطرة على البطولات

أكد معتز إينو، نجم الأهلي السابق، أن الموسم الحالي يعد “موسما للنسيان” داخل النادي الأهلي، مشيرا إلى أنه شهد أخطاء متعددة من جميع الأطراف داخل المنظومة.

وأوضح إينو خلال ظهوره في برنامج “اللعيب”، أن ما يمر به الأهلي طبيعي لأي فريق كبير في العالم مثل ريال مدريد وليفربول، مؤكدًا أن فترات الإخفاق واردة في كرة القدم.

وأضاف أن الأهلي سيظل كبيرًا، قائلا: “الأهلي يمرض ولا يموت، وقومته من أي كبوة تكون سريعة”، مشيرًا إلى أنه حتى في حال مرور موسم دون بطولات، فإن الفريق قادر على حصد كل شيء في المواسم التالية لمدة قد تمتد لسنوات.