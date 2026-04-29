معتز إينو: الأهلي يفتقد رد الفعل والتوجيه داخل الملعب

أكد معتز إينو، نجم الأهلي السابق، أن الفريق يمر بمرحلة فنية صعبة، معبرًا عن استيائه من أداء المدير الفني توروب وطريقة إدارته للمباريات.

وقال إينو: في تصريحات عبر برنامج "اللعيب” الأهلي بيلعب من غير مدرب، احنا جايبين لنا واحد فاكر انه ماسك فرقة صم وبكم واقف على الخط اخرس، حتى الكاميرا لما بتيجي عليه على طول واقف صنم يا عم ادينا أي رد فعل، انت بتحفظ اللعيبة ايه؟ انت رايح تديهم 6 ايام اجازة عشان تروح شرم الشيخ ولا الغردقة"

وأضاف أن الفريق بحاجة إلى رد فعل فوري داخل الملعب وتحسين أسلوب الإدارة الفنية خلال المرحلة المقبلة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

من المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك القادمة في الدوري المصري الممتاز موسم 2025-26، في الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل، الموافق الأول من شهر مايو المقبل ضمن لقاءات الجولة الخامسة بالبطولة المحلية.

وتذاع مباراة الأهلي والزمالك على قناة أون سبورت الناقل الحصري للبطولة المحلية.

اشتعال منافسة الدوري الممتاز

اشتعلت المنافسة على لقب بطولة الدوري المصري، بعد نهاية الجولة الرابعة من مرحلة حسم اللقب، في ظل تعادل الزمالك سلبيًا مع إنبي وفوز بيراميدز على الأهلي بثلاثية نظيفة.

بتلك النتائج يتصدر الزمالك بطولة الدوري المصري برصيد 50 نقطة، ويأتي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 47 نقطة، ثم الأهلي ثالثًا برصيد 44 نقطة.

ترتيب مجموعة التتويج قبل الجولة الخامسة

ترتيب الدوري المصري، واصل الزمالك تربعه على قمة مجموعة التتويج في الدوري المصري الممتاز بفارق ثلاث نقاط عن بيراميدز صاحب الوصافة و6 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثالث بعد انتهاء الجولة الرابعة.

