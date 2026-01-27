الاحتلال يهاجم فلسطين برا وبحرا وجوا ويخطر الأهالى بإخلاء محالهم بالقدس

أفادت تقارير إعلامية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة كفر عقب شمالي القدس حيث أغلقت القوات شارع المطار بالبلدة.

كما علقت السلطات الفلسطينية الدوام في مدارس بلدة كفر عقب شمالي القدس بسبب الظروف الأمنية.

وأخطر الاحتلال عددا من أصحاب المحال في شارع المطار ببلدة كفر عقب بإخلائها تمهيدا لهدمها.

فيما شنت قوات الاحتلال غارات جوية على مناطق انتشار الاحتلال بمدينة رفح صباح اليوم.

وهاجمت البحرية الإسرائيلية مراكب صيد فلسطينية وسط إطلاق نار وقذائف في بحر مدينة خان يونس.

واقتحمت قوات الاحتلال منطقة طبلاس في بلدة حزما شمال شرق القدس تمهيدا لعملية هدم.