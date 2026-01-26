مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال شرق نابلس

اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، في بلدة بيت فوريك، شرق نابلس.

وأفادت مصادر محلية وأمنية، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وسط إطلاق قنابل الصوت، والغاز السام، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، دون أن يُبلّغ عن إصابات.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة جيوس، شرق قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال داهمت الحارة الغربية في القرية، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي السياق، أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مواطنا على هدم منزله في بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى.

وأفادت "وفا" بأن الاحتلال أجبر المواطن المقدسي جمال غيث على هدم منزله ذاتيا في حي واد ياصول ببلدة سلوان، بحجة عدم الترخيص.

وفي السياق ذاته، سلمت سلطات الاحتلال المواطن المقدسي محمد شكري قويدر قرارا بهدم منزلين يعودان له في حي البستان ببلدة سلوان، وذلك ضمن سياسة الهدم الممنهجة التي تستهدف الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن سياسة إسرائيلية متواصلة تستهدف تهجير المقدسيين، عبر قرارات الهدم، وفرض الغرامات الباهظة، والتضييق المعيشي، في محاولة لتغيير الطابع الديمغرافي لمدينة القدس المحتلة.

وكانت قوات الاحتلال قد هدمت صباح اليوم منشآت فلسطينية في منطقة حي المطار بمحيط مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.