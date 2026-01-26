أحمد موسى: انتهاء مبررات الاحتلال بشأن رفح بعد استعادة الرفات ومصر ثابتة على موقفها

أكد الإعلامي أحمد موسى أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يعد يمتلك أي مبررات أو ذرائع للاستمرار في تعطيل فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني، وذلك بعد إعلان إسرائيل تسلم رفات آخر جثة إسرائيلية كانت محتجزة لدى حركة حماس، معتبرًا أن هذا التطور يُسقط كافة الحجج التي كان يتم التذرع بها خلال الفترة الماضية.

وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن معبر رفح من جهة الجانب المصري ظل مفتوحًا بشكل دائم، ولم يتم إغلاقه في أي وقت، مشددًا على أن العائق الأساسي كان مرتبطًا بالجانب الفلسطيني الخاضع لسيطرة الاحتلال، وليس بالقرار المصري كما حاول البعض تصويره.

وأشار الإعلامي أحمد موسى إلى أن الأيام القليلة المقبلة قد تشهد تطورًا مهمًا في ملف المعبر، موضحًا أن هناك اتجاهًا لفتحه من الجانبين خلال اليومين القادمين، وهو ما سيسمح بتنظيم حركة دخول وخروج الفلسطينيين، ويمثل خطوة أساسية نحو عودتهم إلى أراضيهم داخل قطاع غزة.

وأكد موسى أن مصر لعبت دورًا محوريًا على المستويين الإقليمي والدولي في محاولة وقف إطلاق النار في غزة، لافتًا إلى أن القاهرة استضافت مؤتمر السلام العالمي، الذي شكّل منصة مهمة لبحث سبل التهدئة وحماية المدنيين، مشيرًا إلى أنه وثّق تفاصيل هذا الدور في فصل كامل ضمن كتابه «أسرار»، الذي تناول فيه الكواليس السياسية للتحركات المصرية في هذا الملف.

وشدد الإعلامي أحمد موسى على أن معبر رفح من الجانب المصري لم يُغلق ولو لساعة واحدة، موضحًا أن تعطل الحركة كان مرتبطًا بتطورات الجانب الآخر، لا سيما بعد استلام الأسرى ورفات القتلى الإسرائيليين، وهو ما تسبب في تعقيد الإجراءات لفترة مؤقتة.

وفي السياق ذاته، أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال تصريحات رسمية، استعادة رفات من وصفه بـ«آخر رهينة» احتُجز في قطاع غزة منذ هجوم السابع من أكتوبر 2023، معتبرًا أن إسرائيل أوفت بتعهدها بإعادة جميع الرهائن.

وأوضح نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي تمكن من التعرف على رفات ران غفيلي، وهو شرطي إسرائيلي قُتل خلال الهجوم، مشيرًا إلى أن العثور على الجثمان جاء استنادًا إلى معلومات استخباراتية، قال إنها حصلت عليها إسرائيل خلال عملياتها الأمنية، وأضاف أن هذه الخطوة تمثل من وجهة نظره إنجازًا للمؤسسة العسكرية الإسرائيلية.

واختتم الإعلامي أحمد موسى تصريحاته بالتأكيد على أن فتح معبر رفح بشكل كامل يمثل ضرورة إنسانية وسياسية، مشددًا على أن مصر ستواصل التزامها بدعم الشعب الفلسطيني وتخفيف معاناته، دون التفريط في أمنها القومي أو ثوابتها تجاه القضية الفلسطينية.