ردود الفعل الإسرائيلية بعد العثور على جثة المحتجز الأخير

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، إن الساحة السياسية والأمنية الإسرائيلية شهدت موجة واسعة من التعقيبات بعد إعلان جيش الإحتلال الإسرائيلي استعادة جثمان المحتجز الإسرائيلي الأخير من قطاع غزة، والتأكيد رسمياً على عدم وجود محتجزين إسرائيليين داخل القطاع، حيث جرى الترويج لهذه الخطوة بوصفها «إنجازاً» في الخطاب الرسمي الإسرائيلي.

وأضافت دانا أبو شمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، في مداخلة مع الإعلامية رغدة أبو ليلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ظهر في مقطع فيديو مصور أكد فيه أنه أوفى بوعده بإعادة جميع المحتجزين، أحياءً وأمواتاً، معتبراً أن الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار يمثل أولوية لإسرائيل، لكونه يتضمن نزع سلاح المقاومة ونزع سلاح حركة حماس، دون التطرق بشكل رسمي إلى إعادة فتح معبر رفح، رغم تصريحات إسرائيلية سابقة ربطت فتح المعبر بالعثور على جثمان المحتجز الأخير والحديث عن إعادة الإعمار.

وأوضحتدانا أبو شمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، أن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين عبّروا عن ترحيبهم بإعلان استعادة الجثمان، حيث وصف السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي الخبر بأنه من أفضل الأخبار التي لم تُسمع منذ وقت طويل، فيما اعتبر وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس أن عودة الجثمان تمثل لحظة مهمة تنهي معاناة العائلات، مؤكداً التزام إسرائيل بإعادة جميع جنودها ومواطنيها.

