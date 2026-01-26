لسنا على الحياد.. نعيم قاسم: يجب أن يرد حزب الله على تهديد ترامب للمرشد الإيراني

أكد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، يوم الاثنين أنه من واجب الحزب التصدي للتهديد الذي أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ضد المرشد الإيراني علي خامنئي.

تهديد ترامب للمرشد الإيراني

وقال قاسم، إن حزب الله معني بمواجهة هذا التهديد ويعتبره تهديد لنا ولدينا كل الصلاحية أن نفعل ما نراه مناسبًا للتصدي له، بحسب ما أفاد به موقع النشرة اللبناني.

وأوضح الأمين العام لحزب الله أنه "عندما يهدّد ترامب​ الإمام الخامنئي، فهو يهدد عشرات الملايين الذين يتبعون هذا القائد، ونحن معنيون بمواجهة هذا التهديد ونعتبره تهديدًا لنا ولدينا كل الصلاحية أن نفعل ما نراه مناسبًا للتصدي له".

وأكد نعيم قاسم على أنه "من واجبنا أن نتصدى لهذا التهديد بكافة الإجراءات والاستعدادات لأن المساس بالإمام الخامنئي هو اغتيال للاستقرار وللوضع في المنطقة والعالم بسبب انتشار مؤيدي ومحبي الولي الفقيه".

وكشف أمين عام حزب الله، عن مباحثات جرت خلال الشهرين الماضيين حول موقفهم حال جرت مواجهة جديدة بين إيران، وإسرائيل والولايات المتحدة.

وقال قاسم إن عدة جهات خلال الشهرين الماضيين، سألتنا سؤالًا واضحًا عن تدخلنا في حال هاجمت أمريكا "إسرائيل إيران، وجوابنا نحن مستهدفون بالعدوان المحتمل، ومصممون على الدفاع سنختار في وقتها كيف نتصرف تدخلًا أو عدم تدخل، ولكن لسنا على الحياد".