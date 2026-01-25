قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شعبة المحمول: إلغاء إعفاءات الهواتف يرفع أسعار المستعمل 10% وقد يزيد قريبا
طقس الغد.. عاصفة ترابية تضرب البلاد وتحذيرات لمرضى الحساسية
عبر موقع النيابة العامة.. خطوات التظلم على مخالفات المرور 2026
الجيش السوري يتهم قسد بخرق اتفاق وقف إطلاق النار
عمرو أديب: مصر غنية إنسانيا وبالبركة والرحمة والخير.. ومحدش بينام فيها من غير عشاء
هل ستكون هناك حرب في المنطقة وضربات توجه لإيران؟.. عمرو أديب يوضح
استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية مستعجل 2026.. رابط مباشر
خطة التمكين.. أحمد موسى: الإخوان جهاز استخباراتي يهدف للسيطرة على الدولة وأخونة المؤسسات
اتحاد الكرة يدرس إقامة مباريات ربع نهائي كأس مصر خلال مارس
ارحموا البلد.. أحمد موسى: إعلاميون خانوا الوطن في 25 يناير ويخربون مصر حتى اليوم
معارك لا تعد وشغف لم يتغير.. محمد هاني يحتفل بعيد ميلاده برسالة عن رحلته مع الأهلي
التعادل السلبي يحسم مواجهة المصري والزمالك بالكونفدرالية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

طبول الحرب.. كتائب حزب الله العراقية تدعوا للاستعداد لحرب شاملة دعما لإيران

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

دعت كتائب حزب الله في العراق اليوم الأحد، إلى الاستعداد لحرب شاملة دعماً وإسناداً لإيران التي وصفتها بأنها "حصن الأمة وعزتها".

وحمل البيان، توقيع الأمين العام للكتائب الحاج أبو حسين الحميداوي الذي شدد على "ضرورة دعم إيران من قوى المحور وإسنادها بما يتمكنوا"، مؤكداً في الوقت ذاته "أن الحرب على إيران لن تكون نزهة".

وقال الحاج أبو حسين الحميداوي، في بيانه: "نتوجه بندائنا إلى الأخوة المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها، وإلى كل من يملأ الإيمان قلبه ويحبّ الله ورسوله، ويوقن أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، وإلى كل من يأبى أن تتسيد جبهة الكفر والنفاق على أهل الايمان والعدل، بأن يتهيأوا لحرب شاملة دعما وإسنادا للجمهورية الإسلامية في إيران".

وأضاف أن "إيران حصن الأمة وعزتها والتي وقفت لأكثر من أربعة عقود إلى جانب المستضعفين وجميع القضايا الحقة لأمة محمد ولم تبال لمذهب أو لون أوعرق".

وتابع الأمين العام لـ"كتائب حزب الله" قائلا: "تجتمع اليوم قوى الضلالة من صهاينة الأرض وعتاتها لمحاولة إخضاعها بل لتدميرها ونسف كل الثوابت القيمية والأخلاقية على وجه البسيطة".

وأردف بالقول: "وإذ نشدد على ضرورة دعمها من قوى المحور وإسنادها بما يتمكنوا، نؤكد للأعداء أن الحرب على الجمهورية لن تكون نزهة بل ستذوقون فيها ألوان الموت الزؤام، ولن يبقى لكم في منطقتنا باقية وسنلقي الرعب في قلوبكم".

واختتم الحاج أبو حسين الحميداوي بيانه بالقول: "نقول لإخوتنا المجاهدين الأعزاء أن يستعدوا ميدانيا لذلك، وأن يوطنوا أنفسهم على إحدى الحسنيين لا سيما إذا ما أعلن الجهاد من المراجع الكرام لخوض هذه الحرب القدسية، وما يترتب عليه من أحكام أو عمل جهادي يرتقي إلى العمليات الاستشهادية، دفاعا عن أهل الإسلام وبيضته".

ومن جهة أخرى، أفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن حاملة الطائرات الأمريكية لينكولن تقترب من الشرق الأوسط، منوهة بأن قرار واشنطن بالهجوم على إيران أصبح وشيكا.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، تحريك قوة بحرية تضم حاملة الطائرات «إبراهام لينكولن»، وقطعاً قتالية، باتجاه الشرق الأوسط. 

وشدد ترامب على أنه يفضّل عدم اللجوء إلى استخدام القوة، لكنه أبقى الخيار العسكري مطروحا؛ في حال اتخذت طهران خطوات يعدّها «تهديدا مباشرا»، مشترطا ألا تستأنف طهران أي مسار نووي يقترب من العتبة العسكرية، وألا تمضي في إعدامات تطول متظاهرين.

كتائب حزب الله حصن الأمة حرب شاملة الحاج أبو حسين الحميداوي الرئيس الأمريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2026

نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2026 بالاسم ورقم الجلوس ..ظهرت الآن|صور

مشغولات ذهبية

نحو 7700 جنيه للجرام.. صعود صاروخي في أسعار الذهب بمصر

سعر الذهب

الجرام زاد 700 جنيه.. قفزة غير مسبوقة في سعر الذهب عيار 21

حالة الطقس

احذروا.. مركز المناخ: تقلبات حادة ورياح قوية تضرب البلاد هذا الموعد

الزمالك والمصري

قناة مفتوحة تذيع مباراة الزمالك والمصري بكأس الكونفدرالية الإفريقية

الإنترنت

خفض الأسعار.. لجنة الاتصالات تعلن مفاجأة سارة بشأن باقات الإنترنت

الأرصاد

الأرصاد تحذر.. رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المحافظات غدًا

نادر أبو الليف

أخدت غرضها منه وعملتله حظر.. القصة الكاملة لأزمة نادر أبو الليف مع المذيعة

ترشيحاتنا

iQOO 15 Ultra

iQOO 15 Ultra يدعم أزرار كتف فائقة السرعة بـ600 هرتز

أرخص سيارات تحمل العلامة اليابانية

تبدأ من 645 ألف جنيه.. أرخص 5 سيارات تحمل العلامة اليابانية في مصر

امن

إطلاق تحديث جديد لمنصة التوعية الأمنية المؤتمتة |تفاصيل

بالصور

استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية مستعجل 2026.. رابط مباشر

استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية
استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية
استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية

تبدأ من 20 جنيه.. أسعار ياميش رمضان 2026 في المجمعات الإستهلاكية

اسعار ياميش رمضان
اسعار ياميش رمضان
اسعار ياميش رمضان

وكيل صحة الشرقية يطمىن على الخدمات بحملة مشوار الألف الذهبية يبدأ بخطوة

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

جريمة قتل غامضة تشعل أحداث مسلسل التمثيلية

بوستر مسلسل التمثيلية
بوستر مسلسل التمثيلية
بوستر مسلسل التمثيلية

فيديو

عمرو سعد

رمضان 2026.. طرح البرومو الدعائي الثاني لمسلسل إفراج من بطولة عمرو سعد

سلاح سري أمريكي

سلاح أمريكي سري يشل الجيوش خلال ثواني .. وهو كلمة السر في خطف مادورو

سلمى ابو ضيف

ألوان هادئة وكعكة بسيطة.. تفاصيل عيد ميلاد ابنة سلمى أبو ضيف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

المزيد