طبول الحرب.. كتائب حزب الله العراقية تدعوا للاستعداد لحرب شاملة دعما لإيران

دعت كتائب حزب الله في العراق اليوم الأحد، إلى الاستعداد لحرب شاملة دعماً وإسناداً لإيران التي وصفتها بأنها "حصن الأمة وعزتها".

وحمل البيان، توقيع الأمين العام للكتائب الحاج أبو حسين الحميداوي الذي شدد على "ضرورة دعم إيران من قوى المحور وإسنادها بما يتمكنوا"، مؤكداً في الوقت ذاته "أن الحرب على إيران لن تكون نزهة".

وقال الحاج أبو حسين الحميداوي، في بيانه: "نتوجه بندائنا إلى الأخوة المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها، وإلى كل من يملأ الإيمان قلبه ويحبّ الله ورسوله، ويوقن أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، وإلى كل من يأبى أن تتسيد جبهة الكفر والنفاق على أهل الايمان والعدل، بأن يتهيأوا لحرب شاملة دعما وإسنادا للجمهورية الإسلامية في إيران".

وأضاف أن "إيران حصن الأمة وعزتها والتي وقفت لأكثر من أربعة عقود إلى جانب المستضعفين وجميع القضايا الحقة لأمة محمد ولم تبال لمذهب أو لون أوعرق".

وتابع الأمين العام لـ"كتائب حزب الله" قائلا: "تجتمع اليوم قوى الضلالة من صهاينة الأرض وعتاتها لمحاولة إخضاعها بل لتدميرها ونسف كل الثوابت القيمية والأخلاقية على وجه البسيطة".

وأردف بالقول: "وإذ نشدد على ضرورة دعمها من قوى المحور وإسنادها بما يتمكنوا، نؤكد للأعداء أن الحرب على الجمهورية لن تكون نزهة بل ستذوقون فيها ألوان الموت الزؤام، ولن يبقى لكم في منطقتنا باقية وسنلقي الرعب في قلوبكم".

واختتم الحاج أبو حسين الحميداوي بيانه بالقول: "نقول لإخوتنا المجاهدين الأعزاء أن يستعدوا ميدانيا لذلك، وأن يوطنوا أنفسهم على إحدى الحسنيين لا سيما إذا ما أعلن الجهاد من المراجع الكرام لخوض هذه الحرب القدسية، وما يترتب عليه من أحكام أو عمل جهادي يرتقي إلى العمليات الاستشهادية، دفاعا عن أهل الإسلام وبيضته".

ومن جهة أخرى، أفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن حاملة الطائرات الأمريكية لينكولن تقترب من الشرق الأوسط، منوهة بأن قرار واشنطن بالهجوم على إيران أصبح وشيكا.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، تحريك قوة بحرية تضم حاملة الطائرات «إبراهام لينكولن»، وقطعاً قتالية، باتجاه الشرق الأوسط.

وشدد ترامب على أنه يفضّل عدم اللجوء إلى استخدام القوة، لكنه أبقى الخيار العسكري مطروحا؛ في حال اتخذت طهران خطوات يعدّها «تهديدا مباشرا»، مشترطا ألا تستأنف طهران أي مسار نووي يقترب من العتبة العسكرية، وألا تمضي في إعدامات تطول متظاهرين.