أمريكا.. موجة البرد القارس تودي بحياة شخصين في ولاية لويزيانا

أعلنت وزارة الصحة في لويزيانا الأمريكية، اليوم الأحد، عن وفاة رجلين في مقاطعة كادو نتيجة انخفاض حاد في درجة حرارة الجسم بسبب موجة البرد القارس التي تجتاح الولاية.



وأكد الطبيب الشرعي في مقاطعة كادو وفاة الرجلين، وأعلنت وزارة الصحة أنها لن تُصدر أي معلومات إضافية حول وفاتهما.



وجلب نظام جوي شتوي أمطارا متجمدة إلى المناطق الشمالية والوسطى من الولاية ليلة السبت، ومن المتوقع أن تستمر درجات الحرارة دون الصفر في جميع أنحاء الولاية حتى صباح الثلاثاء.



وحثت وزارة الصحة المواطنين المعرضين لخطر البرد على البحث عن مراكز تدفئة في مناطقهم، والتي يمكن الوصول إليها عبر موقع الطوارئ الإلكتروني للولاية.



و في وقت سابق، أصدرت 21 ولاية أمريكية على الأقل حالة طوارئ بسبب عاصفة شتوية عنيفة تجتاح الولايات المتحدة، مع إلغاء آلاف الرحلات الجوية.