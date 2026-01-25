قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الاتحاد السنغالي لكرة القدم يوضح موقفه من تصريحات الحاجي ضيوف
أمريكا.. موجة البرد القارس تودي بحياة شخصين في ولاية لويزيانا
شعبة المحمول: لا يجوز دعم تصدير الموبايل من جيب المواطن المصري
إصابة 12 شخصًا إثر انقلاب سيارة عمال على صحراوي البحيرة
تصريحات سلوت تكشف مفاجأة بشأن إقالته من تدريب ليفربول
الصحة العالمية: مصر أول دولة في العالم وصلت إلى المستوى الذهبي في القضاء على فيروس سي
مع اقتراب الجرام من 8000 جنيه.. أيهما أفضل للاستثمار الجنيه الذهب أم المشغولات؟
ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر يحذر من استخدام المضادات الحيوية دون استشارة طبية
الضغط الأمريكي.. خبير يكشف أسباب تراجع «قسد» في سوريا
المصري الأخطر وإنتفاضة لـ الزمالك وأهداف ضائعة.. ملخص الشوط الأول
جيش الإحتلال يعلن مصرع عنصرين من حزب الله في جنوب لبنان
بعد تصريحات وزير العمل بتحرير 743 محضرا.. كيف تصدى قانون العمل للمخالفات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أمريكا.. موجة البرد القارس تودي بحياة شخصين في ولاية لويزيانا

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

أعلنت وزارة الصحة في لويزيانا الأمريكية، اليوم الأحد، عن وفاة رجلين في مقاطعة كادو نتيجة انخفاض حاد في درجة حرارة الجسم بسبب موجة البرد القارس التي تجتاح الولاية.


 وأكد الطبيب الشرعي في مقاطعة كادو وفاة الرجلين، وأعلنت وزارة الصحة أنها لن تُصدر أي معلومات إضافية حول وفاتهما.


 وجلب نظام جوي شتوي أمطارا متجمدة إلى المناطق الشمالية والوسطى من الولاية ليلة السبت، ومن المتوقع أن تستمر درجات الحرارة دون الصفر في جميع أنحاء الولاية حتى صباح الثلاثاء.


 وحثت وزارة الصحة المواطنين المعرضين لخطر البرد على البحث عن مراكز تدفئة في مناطقهم، والتي يمكن الوصول إليها عبر موقع الطوارئ الإلكتروني للولاية.


 و في وقت سابق، أصدرت 21 ولاية أمريكية على الأقل حالة طوارئ بسبب عاصفة شتوية عنيفة تجتاح الولايات المتحدة، مع إلغاء آلاف الرحلات الجوية.

وزارة الصحة لويزيانا الأمريكية البرد القارس مقاطعة كادو الولايات المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2026

نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2026 بالاسم ورقم الجلوس ..ظهرت الآن|صور

مشغولات ذهبية

نحو 7700 جنيه للجرام.. صعود صاروخي في أسعار الذهب بمصر

سعر الذهب

الجرام زاد 700 جنيه.. قفزة غير مسبوقة في سعر الذهب عيار 21

حالة الطقس

احذروا.. مركز المناخ: تقلبات حادة ورياح قوية تضرب البلاد هذا الموعد

الذهب

575 جنيها زيادة للجرام| جنون في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 24 الآن

الزمالك والمصري

قناة مفتوحة تذيع مباراة الزمالك والمصري بكأس الكونفدرالية الإفريقية

طلاب

تعليم القاهرة تعلن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

نادر أبو الليف

أخدت غرضها منه وعملتله حظر.. القصة الكاملة لأزمة نادر أبو الليف مع المذيعة

ترشيحاتنا

جناح المجلس القومي للمرأة

خدمات مجانية ودعم متكامل للسيدات.. مكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة حاضر بقوة في معرض الكتاب

معرض القاهرة الدولي للكتاب

«التراث البدوي المصري بين التنوع والوحدة» يناقش الشعر الغنائي في مؤتمر أدب وفنون البادية بمعرض الكتاب

محافظ الغربية

محافظ الغربية يستقبل السفير الكندي لبحث دعم مشروعات التنمية بالمحلة

بالصور

تبدأ من 20 جنيه.. أسعار ياميش رمضان 2026 في المجمعات الإستهلاكية

اسعار ياميش رمضان
اسعار ياميش رمضان
اسعار ياميش رمضان

وكيل صحة الشرقية يطمىن على الخدمات بحملة مشوار الألف الذهبية يبدأ بخطوة

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

جريمة قتل غامضة تشعل أحداث مسلسل التمثيلية

بوستر مسلسل التمثيلية
بوستر مسلسل التمثيلية
بوستر مسلسل التمثيلية

رمضان 2026 .. صور جديدة من كواليس مسلسل عرض وطلب

سلمى ابو ضيف
سلمى ابو ضيف
سلمى ابو ضيف

فيديو

عمرو سعد

رمضان 2026.. طرح البرومو الدعائي الثاني لمسلسل إفراج من بطولة عمرو سعد

سلاح سري أمريكي

سلاح أمريكي سري يشل الجيوش خلال ثواني .. وهو كلمة السر في خطف مادورو

سلمى ابو ضيف

ألوان هادئة وكعكة بسيطة.. تفاصيل عيد ميلاد ابنة سلمى أبو ضيف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

المزيد