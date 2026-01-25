نعيم قاسم: لا استقرار بدون إطلاق سراح أسرى حزب الله

أعاد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم التأكيد على أن “الاستقرار لن يتحقق من دون إطلاق سراح أسرى الحزب من السجون الإسرائيلية وكشف مصير المفقودين”.

وقال قاسم في كلمة ألقاها بمناسبة “يوم الأسير”، الذي ينظمه الحزب سنوياً، إن قضية الأسرى تشكل “إحدى أثقل صفحات المواجهة مع العدو”، مضيفاً أن الدولة اللبنانية “لم تتخذ الإجراءات الكافية ولم تمارس ضغوطاً حقيقية على الدول الصديقة”، معتبراً أن الملف لا يحظى بالأولوية الرسمية المطلوبة.

ودعا الأمين العام للحزب إلى “حشد رسمي وشعبي واسع”، إضافةً إلى ضغوط دولية تفضي إلى الإفراج عن السجناء، مؤكداً أن إطلاقهم “جزء من السيادة والحرية”.

كانت السلطات اللبنانية قد أعلنت الشهر الماضي فتح تحقيق في قضية اختفاء ضابط الأمن السابق أحمد شكر، وسط تقارير تحدثت عن احتمال اختطافه من قبل عملاء إسرائيليين للاعتقاد بحيازته معلومات حول مصير الطيار الإسرائيلي المفقود رون أراد.