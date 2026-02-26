قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

سعر الجنيه الذهب في الإمارات يستقر عند 4412 درهما

سعر الجنيه الذهب في الإمارات
سعر الجنيه الذهب في الإمارات
علياء فوزى

يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب، وتحركاته في الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس 26 فبراير 2026، وفقا لموقع gold price today، ضمن النشرة التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الخميس دون مصنعية

أسعار الذهب في الإمارات اليوم للجرام عيار 24 بلغت 621 درهما إماراتيا.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم للجرام عيار 22 سجلت575 درهما إماراتيا.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم للجرام عيار 21 وصلت 551.50 درهم إماراتي.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم للجرام عيار 18 بلغت 472.75  درهما إماراتيا.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم للجرام عيار 14 سجلت 365.75 درهم إمارتي.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم للجرام عيار 12 وصلت نحو 313.50 درهم إماراتي.

أسعار أوقية الذهب في الإمارات

أسعار الذهب في الإمارات اليوم لـ الأوقية بلغت 19136.50 درهم إماراتي.

سعر الجنيه الذهب في الإمارات

أسعار الذهب في الإمارات اليوم لـ الجنيه الذهب بلغت نحو 4412 درهما إماراتيا.
 

سعر الذهب عالميا 

الأونصة بالدولار: تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية حوالي 5172.82  دولار أمريكي.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب 

يُعد الذهب من السلع المتداولة يوميًا، ولذلك فإن سعره عالميًا قابل للارتفاع والانخفاض بشكل مستمر، وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر الذهب، منها:

معدل سعر الفائدة عالميًا:
يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزية في بلدان العالم، إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقًا للحالة الاقتصادية للبلد.

أسعار النفط عالميًا:
عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعًا وانخفاضًا في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا من الناحية الاقتصادية، مما يؤدي إلى ارتفاع سعره.

كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب:
تلعب كمية إنتاج الذهب ومعدلات العرض والطلب دورًا كبيرًا في تحديد سعره.

أسعار الذهب الإمارات درهم إماراتي جرام الذهب

