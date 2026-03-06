قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يتفقد سفن التغويز وصوامع عتاقة .. غدا
إصابة ابن وزير المالية في حكومة الاحتلال بجروح على الحدود مع لبنان
إبراهيم عمران يشكو تجاهل الوسط الفني: لا أحد يسأل علي... ومش عضو نقابة.. آكل بيتي وولادي منين؟
الأهلي بيطارده.. تحذير شديد اللهجة لنجوم الزمالك قبل مواجهة الاتحاد
الجبلي: رسائل الرئيس السيسي في الأكاديمية العسكرية حاسمة وتحمي الأمن الغذائي
وزير الري: إنشاء مدارس فنية تكنولوجية لمعالجة وتحلية المياه
أمريكا تستعين بأوكرانيا لمواجهة المسيرات الإيرانية
الطاقة الدولية: النفط متوفر بالسوق.. والمشكلة تكمن في الخدمات اللوجستية
التموين تعلن مد فترة فترة الأوكازيون الشتوي حتى يوم 21 مارس
الرئيس الإيراني: بعض الدول بدأت جهودا للوساطة.. ولا نتردد في الدفاع عن كرامة بلدنا
الصحة: افتتاح وتجهيز 10 أقسام ووحدات علاج طبيعي جديدة في 7 محافظات
التضامن: اتساع الفجوة العلاجية بين مرضى الإدمان من الإناث عالميا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

زلزال للمرة الثانية خلال أسبوع.. هزة أرضية بقوة 4.7 ريختر شمال رشيد

زلزال
زلزال
إسلام خالد

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، اليوم الجمعة، تسجيل هزة أرضية جديدة وقعت في البحر المتوسط على بعد نحو 395 كيلومترًا شمال مدينة رشيد، وذلك للمرة الثانية خلال أسبوع التي يتم فيها رصد نشاط زلزالي قريب من الأراضي المصرية.

زلزال رشيد

وأوضح المعهد، في بيان رسمي، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة له سجلت الهزة صباح اليوم الجمعة 6 مارس 2026، في تمام الساعة 07:35:23 صباحًا بالتوقيت المحلي.

وأشار البيان إلى أن قوة الهزة بلغت 4.73 درجة على مقياس ريختر، ووقعت عند خط عرض 34.77 شمالًا وخط طول 29.06 شرقًا، وعلى عمق 45.22 كيلومترًا.

وأكد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أنه لم ترد أي بلاغات تفيد بالشعور بالهزة أو وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات جراء هذا الزلزال.

زلزال بلبيس 

وكانت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل قد سجلت، يوم الإثنين الماضي الموافق 2 مارس 2026، هزة أرضية أخرى على بعد نحو 40 كيلومترًا جنوب شرق مدينة بلبيس.

وأوضح المعهد أن تلك الهزة وقعت في تمام الساعة 05:40:15 صباحًا بالتوقيت المحلي، وبلغت قوتها 3.61 درجة على مقياس ريختر، عند خط عرض 30.24 شمالًا وخط طول 31.93 شرقًا، وعلى عمق 14.44 كيلومترًا، دون تسجيل أي خسائر أو بلاغات بالشعور بها.

وقال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، الدكتور طه توفيق رابح، إن الشبكة القومية لرصد الزلازل تعمل على مدار الساعة لمتابعة النشاط الزلزالي وتسجيل أي هزات أرضية قد تحدث في محيط مصر.

زلزال هزة أرضية هزة أرضية جديدة المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الشبكة القومية لرصد الزلازل زلزال رشيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

"قولوا للناس دي آخر دفعة".. الرئيس السيسي يوجه بإلغاء التخصصات غير المطلوبة| فيديو

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

المقاولون

رد فعل غير متوقع من المقاولون العرب بعد الخسارة أمام الأهلي.. اديني عقلك

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار 21 يسجل هذا المستوى

سعر الذهب

أسعار الذهب الآن في مصر

خالد الغندور

تعليق غير متوقع من خالد الغندور على إلغاء هدف المقاولون أمام الأهلي

الدعاء

دعاء ثالث جمعة من رمضان.. 8 كلمات فيها العجب

تامر حسني

الناس مش عارفة تاكل إيه.. تامر حسني يوجه رسالة لوزارة الصحة

ترشيحاتنا

خطيب الجامع الأزهر: شهر رمضان مدرسة لبناء الإنسان ومدخل للنصر والتقوى

خطيب الجامع الأزهر: شهر رمضان مدرسة لبناء الإنسان ومدخل للنصر والتقوى

إمام مسجد الحسين يوضح دروس وعبر من نصر الله في غزوة بدر

إمام مسجد الحسين يوضح الدروس والعبر من نصر الله في غزوة بدر

إمام الحرم خلال خطبة الجمعة

إمام الحرم خلال خطبة الجمعة: العشر الأواخر تاج رمضان وجوهره ففيها تستجاب الدعوات وتضاعف الحسنات

بالصور

لوك لافت.. نادية الجندي تبهر متابعيها في أحدث ظهور

نادية الجندي
نادية الجندي
نادية الجندي

كاجوال لافت.. ليلى زاهر تخطف الأنظار بظهورها الأخير

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

فيديو

حكاية نرجس

رحمة رياض تدخل مصر بأغنية تتر “حكاية نرجس”| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد