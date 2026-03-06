زلزال للمرة الثانية خلال أسبوع.. هزة أرضية بقوة 4.7 ريختر شمال رشيد

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، اليوم الجمعة، تسجيل هزة أرضية جديدة وقعت في البحر المتوسط على بعد نحو 395 كيلومترًا شمال مدينة رشيد، وذلك للمرة الثانية خلال أسبوع التي يتم فيها رصد نشاط زلزالي قريب من الأراضي المصرية.

زلزال رشيد

وأوضح المعهد، في بيان رسمي، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة له سجلت الهزة صباح اليوم الجمعة 6 مارس 2026، في تمام الساعة 07:35:23 صباحًا بالتوقيت المحلي.

وأشار البيان إلى أن قوة الهزة بلغت 4.73 درجة على مقياس ريختر، ووقعت عند خط عرض 34.77 شمالًا وخط طول 29.06 شرقًا، وعلى عمق 45.22 كيلومترًا.

وأكد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أنه لم ترد أي بلاغات تفيد بالشعور بالهزة أو وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات جراء هذا الزلزال.

زلزال بلبيس

وكانت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل قد سجلت، يوم الإثنين الماضي الموافق 2 مارس 2026، هزة أرضية أخرى على بعد نحو 40 كيلومترًا جنوب شرق مدينة بلبيس.

وأوضح المعهد أن تلك الهزة وقعت في تمام الساعة 05:40:15 صباحًا بالتوقيت المحلي، وبلغت قوتها 3.61 درجة على مقياس ريختر، عند خط عرض 30.24 شمالًا وخط طول 31.93 شرقًا، وعلى عمق 14.44 كيلومترًا، دون تسجيل أي خسائر أو بلاغات بالشعور بها.

وقال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، الدكتور طه توفيق رابح، إن الشبكة القومية لرصد الزلازل تعمل على مدار الساعة لمتابعة النشاط الزلزالي وتسجيل أي هزات أرضية قد تحدث في محيط مصر.