أحمد دويدار: الأهلي خد الدوري السنة اللي فاتت إزاي وبأي منطق؟

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي تصريحات أحمد دويدار نجم الزمالك السابق.



وقال أحمد دويدار: هو الأهلي خد الدوري السنة اللي فاتت ازاي وبانهي منطق".

وقد أصدرت المحكمة الرياضية حكمها في أزمة درع الدوري للموسم الماضي، ليُحسم اللقب رسميًا لصالح النادي الأهلي، وذلك عقب التظلم الذي تقدم به نادي بيراميدز مطالبًا بأحقيته في التتويج بالبطولة.

وكتب أحمد ياسر، لاعب النادي المصري والبنك الأهلي السابق، عبر حسابه على "فيسبوك" ناقلًا تصريحات على لسان ممدوح عيد رئيس بيراميدز "احنا عملنا نسخه من درع الدوري و حاطينها في النادي و إحنا مقتنعين الدوري اللي فات بتاعنا"



وكانت المحكمة الرياضية الدولية، قد قضت بأحقية النادي الأهلي الكاملة في بطولة الدوري العام الموسم الماضي ورفض طعن المنافس.

وتوج الفريق الأول بالنادي الأهلي بلقب النسخة الماضية لبطولة الدوري، بعدما جمع 58 نقطة، بفارق نقطتين أمام بيراميدز أقرب ملاحقيه.