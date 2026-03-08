قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السيسي وماكرون يتبادلان الاتصالات حول الأوضاع الإقليمية ويؤكدان أهمية الحلول السلمية
الشيوخ يقر ضم المراكز البحثية والجامعات الأجنبية بقانون المستشفيات الجامعية
ننشر نص كلمة أبو الغيط باجتماع مجلس الجامعة العربية الطارئ
داليا الاتربي : المرأة المصرية أصبحت شريكًا أساسيًا في صنع القرار بفضل دعم الرئيس السيسي
رئيس الوزراء يستعرض مستجدات مشروعات الري
وزير الإنتاج الحربي: نستكمل مسيرة الإنتاج والبناء ونرسخ دعائم الجمهورية الجديدة
أحمد أبو الغيط: نقف صفا واحدا لرفض الاعتداء على أي دولة عربية
اجتماع وزراء الخارجية.. أبو الغيط: الدول العربية تقف صفًا واحدًا وتتحدث بصوت موحد
إنذارات في إسرائيل بعد رصد إطلاق صواريخ من إيران
اعتذر له.. جوارديولا: "أنا آسف" لمرموش بعد تألقه أمام نيوكاسل
السفر والتذاكر والإقامة.. هل يصبح مونديال 2026 للأثرياء ويفقد كأس العالم جماهيره؟
إمام عاشور يوجه رسالة مؤثرة لـ كريم فؤاد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

بدل ما تشتري جاهز.. طريقة عمل البيتي فور والغريبة في البيت

البيتي فور والغريبة
البيتي فور والغريبة
خالد يوسف

يعد البيتي فور والغريبة من أفضل أنواع المخبوزات في عيد الفطر، وعادة يتم تناولهما بعد صلاة العيد مباشرة مع كوب الشاي باللبن أو القهوة أو النسكافية، وهو ما دفع عدد كبير من رواد موافع التواصل الاجتماعي الى البحث عن طريقة عمل البيتي فور «المقرمش، وبالسمنة»، والغُرّيبة.

طريقة عمل البيتي فور 

عن طريقة عمل البيتي فور، ولضمان الحصول على المذاق المقرمش للبيتي فور، يجب أن تكون السمنة أو الزبدة بدرجة حرارة الغرفة وليست مذابة، كما يمكن إضافة رشة صغيرة من بودرة القهوة أو الكاكاو للعجينة.

مقادير عمل البيتي فور بالبيت 

ـ 500 جرام دقيق منخول جيدًا

ـ 250 جرام سمنة بلدية أو زبدة

ـ 150 جرام سكر بودرة

ـ 2 بيضة كاملة

ـ 2 صفار بيضة

ـ ملعقة صغيرة فانيليا

ـ رشة ملح

ـ مربى للف الشوكولاتة أو مربى مشمش حسب الرغبة

ـ شوكولاتة مذابة أو كريمة للتزيين

خطوات تحضير البيتي فور 

جاءت خطوات تحضير البيتي فور، كاتالي:

ـ نضع السمنة أو الزبدة مع السكر البودرة في وعاء ونخفق جيدًا حتى يصبح الخليط كريمي.

ـ نضيف البيض والفانيليا تدريجيًا مع الاستمرار في الخفق حتى تتجانس المكونات.

ـ نضيف الدقيق والملح بالتدريج، ونعجن بلطف حتى نحصل على عجينة متماسكة وغير لاصقة.

ـ نضع العجينة في كيس حلواني أو نلفها في نايلون ونتركها في الثلاجة لمدة 30 دقيقة لتتماسك.

ـ نسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ونجهز صينية الفرن بورق الزبدة.

ـ نشكل قطع البيتي فور باستخدام القوالب المرغوبة ونرصها في الصينية.

ـ ندخل الصينية الفرن لمدة 12–15 دقيقة أو حتى تتحمر حواف البيتي فور.

ـ بعد أن تبرد القطع، نحشوها بالمربى أو نغمسها في الشوكولاتة المذابة حسب الرغبة.

طريقة عمل البيتي فور بالسمنة

بينما عن طريقة عمل البيتي فور بالسمنة، فإنه ينصح باستخدام السمنة البلدي، فهي  تعطي نكهة غنية ومقرمشة أفضل من الزبدة العادية.

مقادير عمل البيتي فور بالسمنة

وحول مقادير عمل البيتي فور بالسمنة، فإننا نعرضها في السطور التالية:

ـ 500 جرام دقيق منخول

ـ 250 جرام سمنة بلدية

ـ 150 جرام سكر بودرة

ـ 2 بيضة كاملة + صفار بيضة

ـ ملعقة صغيرة فانيليا

ـ رشة ملح

ـ مربى أو شوكولاتة للتزيين

خطوات تحضير البيتي فور بالسمنة

بينما عن خطوات تحضير البيتي فور بالسمنة، فإننا نعرضها في السطور التالية:

ـ نخفق السمنة مع السكر البودرة حتى يصبح الخليط كريمي.

ـ نضيف البيض والفانيليا تدريجيًا مع الخفق المستمر.

ـ نضيف الدقيق والملح تدريجيًا ونعجن حتى نحصل على عجينة متماسكة.

ـ نترك العجينة في الثلاجة لتبرد حوالي نصف ساعة.

ـ نشكل قطع البيتي فور باستخدام القوالب ونرصها على صينية مغطاة بورق الزبدة.

ـ نخبز في فرن محمى مسبقًا على 180 درجة لمدة 12–15 دقيقة.

ـ بعد أن تبرد القطع، نحشوها بالمربى أو نغمسها في الشوكولاتة حسب الرغبة.

مقادير عمل الغريبة بالكوب

ـ 4 كوب دقيق أبيض

ـ 2 كوب سمن بلدي أو زبدة

ـ 2 كوب سكر أبيض بودرة

ـ ملعقة فانيليا

ـ أي نوع من المكسرات تفضليه

طريقة تحضير الغريبة

ـ احضار وعاء لخفق الزبدة مع السكر جيداً، حتى التأكد من قوامهما أصبح كريمي.

ـ اضافة الفانيليا مع الاستمرار في الخفق.

ـ وضع الدقيق تدريجياً مع الاستمرار في الخفق.

ـ تجميع العجينة، ثم البدء في تشكيله بالطريقة المفضلة.

ـ نضع قطعة من أي نوع مكسرات وسط كل قطعة.

ـ ترتيب جميع القطع في صاج مغلف بورق الزبدة، لضمان عدم التصاقها.

ـ ادخالها للفرن لمدة 10 دقائق على درجة حرارة 180، ويجب إدخالها الفرن فور تشكيلها وعدم تركها تتخمر.

ـ تقدم باردة مع كوب شاي.

البيتي فور تشتري جاهز عمل البيتي فور عمل البيتي فور والغريبة في البيت أنواع المخبوزات في عيد الفطر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة زوجة بطل كمال الأجسام الشحات مبروك

وفاة زوجة أسطورة كمال الأجسام الشحات مبروك مُتأثرة بوعكة صحية

الدولار

رسميا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك

كلب السويس

من الغضب إلى التحقيق.. قصة «كلب السويس» بين روايات مُتضاربة وتقرير طبي يكشف تفاصيل صادمة

طقس الأسبوع

طقس الأسبوع| الأرصاد تعلن عن درجات الحرارة والظواهر المتوقعة

الرئيس الإيراني

الرئيس الإيراني: العدو حرف كلامي ويريد زرع الفتنة مع دول الجوار

جدول امتحانات شهر مارس 2026

بالصور .. إعلان جدول امتحانات شهر مارس 2026 ببعض المحافظات

دواجن بيضاء

استمرار الارتفاع في أسعار الدواجن.. وهذا ثمن الكيلو الآن

ممدوح عباس

أيمن يونس يكشف أسرار إنقاذ الزمالك من الأزمات المالية والقانونية: ممدوح عباس رجل المهمات الصعبة

ترشيحاتنا

عفاف مصطفي

عفاف مصطفى: خسرت 3 مسلسلات كانوا هيعملولي توازن نفسي

عمرو الليثي وأحمد صيام

عمرو الليثي وأحمد صيام: نادية الجندي قلدت شخصية «نوسة» بجبروتها في فيلم وكالة البلح

عمرو سلامة

عمرو سلامة: النجاح الحقيقي ليس في نسب المشاهدة

بالصور

مدير جمعية المحاربين القدماء: تقديم كافة أوجه الرعاية لأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية

صورة من المؤتمر الصحفي
صورة من المؤتمر الصحفي
صورة من المؤتمر الصحفي

وصفة اقتصادية.. طريقة عمل الكنافة بالقشطة خطوة بخطوة

..طريقة عمل الكنافة بالقشطة خطوة بخطوة
..طريقة عمل الكنافة بالقشطة خطوة بخطوة
..طريقة عمل الكنافة بالقشطة خطوة بخطوة

خير مصر لشعب مصر.. القوات المسلحة توزع 1.5 مليون عبوة غذائية بنصف الثمن

القوات المسلحة توزع 1.5 مليون عبوة غذائة بنصف الثمن لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين
القوات المسلحة توزع 1.5 مليون عبوة غذائة بنصف الثمن لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين
القوات المسلحة توزع 1.5 مليون عبوة غذائة بنصف الثمن لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين

ماهو مرض شيرين عبد الوهاب وتفاصيل حالتها؟

ماهو مرض شيرين عبد الوهاب و تفاصيل حالتها؟
ماهو مرض شيرين عبد الوهاب و تفاصيل حالتها؟
ماهو مرض شيرين عبد الوهاب و تفاصيل حالتها؟

فيديو

صورة من المؤتمر الصحفي

مدير جمعية المحاربين القدماء: تقديم كافة أوجه الرعاية لأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية

القوات المسلحة توزع 1.5 مليون عبوة غذائة بنصف الثمن لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين

خير مصر لشعب مصر.. القوات المسلحة توزع 1.5 مليون عبوة غذائية بنصف الثمن

صورة للقاء وزير الدفاع مع مقاتلي قوات الدفاع الجوي

قائد قوات الدفاع الجوي: نمتلك أحدث الأنظمة القتالية العالمية لتأمين سماء مصر

وزير الدفاع يلتقي مقاتلي قوات الدفاع الجوي ويشيد بدورهم في حماية سماء مصر

وزير الدفاع يلتقي مقاتلي قوات الدفاع الجوي ويشيد بدورهم في حماية سماء مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد