بدل ما تشتري جاهز.. طريقة عمل البيتي فور والغريبة في البيت

يعد البيتي فور والغريبة من أفضل أنواع المخبوزات في عيد الفطر، وعادة يتم تناولهما بعد صلاة العيد مباشرة مع كوب الشاي باللبن أو القهوة أو النسكافية، وهو ما دفع عدد كبير من رواد موافع التواصل الاجتماعي الى البحث عن طريقة عمل البيتي فور «المقرمش، وبالسمنة»، والغُرّيبة.

طريقة عمل البيتي فور

عن طريقة عمل البيتي فور، ولضمان الحصول على المذاق المقرمش للبيتي فور، يجب أن تكون السمنة أو الزبدة بدرجة حرارة الغرفة وليست مذابة، كما يمكن إضافة رشة صغيرة من بودرة القهوة أو الكاكاو للعجينة.

مقادير عمل البيتي فور بالبيت

ـ 500 جرام دقيق منخول جيدًا

ـ 250 جرام سمنة بلدية أو زبدة

ـ 150 جرام سكر بودرة

ـ 2 بيضة كاملة

ـ 2 صفار بيضة

ـ ملعقة صغيرة فانيليا

ـ رشة ملح

ـ مربى للف الشوكولاتة أو مربى مشمش حسب الرغبة

ـ شوكولاتة مذابة أو كريمة للتزيين

خطوات تحضير البيتي فور

جاءت خطوات تحضير البيتي فور، كاتالي:

ـ نضع السمنة أو الزبدة مع السكر البودرة في وعاء ونخفق جيدًا حتى يصبح الخليط كريمي.

ـ نضيف البيض والفانيليا تدريجيًا مع الاستمرار في الخفق حتى تتجانس المكونات.

ـ نضيف الدقيق والملح بالتدريج، ونعجن بلطف حتى نحصل على عجينة متماسكة وغير لاصقة.

ـ نضع العجينة في كيس حلواني أو نلفها في نايلون ونتركها في الثلاجة لمدة 30 دقيقة لتتماسك.

ـ نسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ونجهز صينية الفرن بورق الزبدة.

ـ نشكل قطع البيتي فور باستخدام القوالب المرغوبة ونرصها في الصينية.

ـ ندخل الصينية الفرن لمدة 12–15 دقيقة أو حتى تتحمر حواف البيتي فور.

ـ بعد أن تبرد القطع، نحشوها بالمربى أو نغمسها في الشوكولاتة المذابة حسب الرغبة.

طريقة عمل البيتي فور بالسمنة

بينما عن طريقة عمل البيتي فور بالسمنة، فإنه ينصح باستخدام السمنة البلدي، فهي تعطي نكهة غنية ومقرمشة أفضل من الزبدة العادية.

مقادير عمل البيتي فور بالسمنة

وحول مقادير عمل البيتي فور بالسمنة، فإننا نعرضها في السطور التالية:

ـ 500 جرام دقيق منخول

ـ 250 جرام سمنة بلدية

ـ 150 جرام سكر بودرة

ـ 2 بيضة كاملة + صفار بيضة

ـ ملعقة صغيرة فانيليا

ـ رشة ملح

ـ مربى أو شوكولاتة للتزيين

خطوات تحضير البيتي فور بالسمنة

بينما عن خطوات تحضير البيتي فور بالسمنة، فإننا نعرضها في السطور التالية:

ـ نخفق السمنة مع السكر البودرة حتى يصبح الخليط كريمي.

ـ نضيف البيض والفانيليا تدريجيًا مع الخفق المستمر.

ـ نضيف الدقيق والملح تدريجيًا ونعجن حتى نحصل على عجينة متماسكة.

ـ نترك العجينة في الثلاجة لتبرد حوالي نصف ساعة.

ـ نشكل قطع البيتي فور باستخدام القوالب ونرصها على صينية مغطاة بورق الزبدة.

ـ نخبز في فرن محمى مسبقًا على 180 درجة لمدة 12–15 دقيقة.

ـ بعد أن تبرد القطع، نحشوها بالمربى أو نغمسها في الشوكولاتة حسب الرغبة.

مقادير عمل الغريبة بالكوب

ـ 4 كوب دقيق أبيض

ـ 2 كوب سمن بلدي أو زبدة

ـ 2 كوب سكر أبيض بودرة

ـ ملعقة فانيليا

ـ أي نوع من المكسرات تفضليه

طريقة تحضير الغريبة

ـ احضار وعاء لخفق الزبدة مع السكر جيداً، حتى التأكد من قوامهما أصبح كريمي.

ـ اضافة الفانيليا مع الاستمرار في الخفق.

ـ وضع الدقيق تدريجياً مع الاستمرار في الخفق.

ـ تجميع العجينة، ثم البدء في تشكيله بالطريقة المفضلة.

ـ نضع قطعة من أي نوع مكسرات وسط كل قطعة.

ـ ترتيب جميع القطع في صاج مغلف بورق الزبدة، لضمان عدم التصاقها.

ـ ادخالها للفرن لمدة 10 دقائق على درجة حرارة 180، ويجب إدخالها الفرن فور تشكيلها وعدم تركها تتخمر.

ـ تقدم باردة مع كوب شاي.