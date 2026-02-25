قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

بعد الإفطار بلحظات.. حلوى منزلية تُسمم أسرة كاملة بسوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت قرية بنهو التابعة لقرية الصوامعة غرب بدائرة مركز طهطا شمال محافظة سوهاج حالة من القلق، بعدما نُقلت أسرة كاملة إلى المستشفى عقب إصابتهم بحالة إعياء شديد وقيء وآلام حادة بالبطن، في واقعة يُشتبه أن سببها تسمم غذائي نتيجة تناول حلوى منزلية بعد الإفطار مباشرة.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا يفيد بوصول 4 أشخاص من أسرة واحدة إلى مستشفى طهطا العام يعانون من أعراض اشتباه تسمم غذائي، وتم نقلهم بواسطة ذويهم في حالة إعياء شديدة.

بالانتقال والفحص، تبين إصابة كل من “نورا. ع”، 41 عامًا، و"أحمد. م"، 15 عامًا، و"مرسي. م"، 5 أعوام، و"شيماء. م"، 6 أعوام، وجميعهم يقيمون بقرية بنهو"، حيث ظهرت عليهم الأعراض بصورة مفاجئة عقب تناولهم وجبة منزلية تضمنت حلوى شرقية بالعسل عقب أذان المغرب.

وأكدت التحريات الأولية أن المصابين شعروا بحالة غثيان حاد أعقبها قيء متكرر وآلام بالبطن، ما دفع ذويهم إلى نقلهم على الفور إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة قبل تدهور حالتهم الصحية.

وكشفت المصادر الطبية أن الطاقم الطبي تعامل سريعًا مع الحالات فور وصولها، حيث تم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتقديم العلاج المناسب، ما أسفر عن تحسن حالة السيدة والطفل الأكبر وخروجهما بعد الاطمئنان عليهما.

فيما تم حجز الطفلين الصغيرين بقسم الأطفال تحت الملاحظة الطبية لاستكمال العلاج اللازم، خاصة مع صغر سنهما وحاجتهما للمتابعة الدقيقة، مع التأكيد على أن حالتهما العامة مستقرة ولا توجد مؤشرات خطورة حتى الآن.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الحادث، والتأكد من سبب الأعراض التي أصابت أفراد الأسرة.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج تسمم حلوى

