نائبة: مبادرة "أبواب الخير" ترجمة عملية لرؤية الدولة في ترسيخ منظومة الحماية الاجتماعية الشاملة

صرحت النائبة عبير عطا الله، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، أن مبادرة "أبواب الخير" تمثل إحدى الركائز المهمة في منظومة الحماية الاجتماعية التي تتبناها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتأتي في إطار استراتيجية الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الاستقرار المجتمعي.

وأكدت النائبة عبير عطا الله ، إن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الحماية الاجتماعية، باعتباره أحد أهم محاور بناء الجمهورية الجديدة، مشيرة إلى أن المبادرة تعكس رؤية الدولة في توفير مظلة حماية متكاملة للمواطنين، خاصة الأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل والفئات الأكثر تأثرًا بالأوضاع الاقتصادية العالمية.

وأضافت عضو مجلس النواب أن مبادرة "أبواب الخير" تعد نموذجًا للتكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، حيث تسهم في توفير الدعم الغذائي والصحي والاجتماعي للأسر المحتاجة، وتعمل على تحسين مستوى المعيشة وتعزيز قيم التكافل والتضامن بين أبناء الوطن.

وأوضحت النائبة عبير عطا الله، أن الدولة المصرية أطلقت خلال السنوات الأخيرة العديد من المبادرات والبرامج الاجتماعية التي تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين، مثل برامج الدعم النقدي والرعاية الصحية وتطوير الريف المصري، مؤكدة أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة وبناء الإنسان المصري.

وأشادت النائبة عبير عطا الله بالدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والمتطوعين في إنجاح مبادرة "أبواب الخير"، مؤكدة أن المشاركة المجتمعية تمثل عنصرًا أساسيًا في تحقيق أهداف المبادرة والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين في مختلف المحافظات.

وشددت عضو مجلس النواب على أهمية استمرار التوسع في مثل هذه المبادرات الاجتماعية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، بما يضمن تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، داعية إلى تكثيف التعاون بين الجهات الحكومية وغير الحكومية لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وتحقيق التنمية الشاملة.

واختتمت النائبة تصريحاتها بالتأكيد على أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ماضية بقوة في دعم المواطن المصري وتحقيق حياة كريمة لكل أسرة مصرية، مشيرة إلى أن مبادرة "أبواب الخير" تمثل خطوة مهمة على طريق ترسيخ العدالة الاجتماعية وتعزيز روح التضامن بين أبناء الوطن.