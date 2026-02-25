قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحكومة توافق على اتفاقية "تسليم مجرمين" بين مصر وأسبانيا
ننشر تفاصيل مشروع قانون مكتبة الأزهر الشريف
رفضت الزواج من المتهم| آخر لحظات في حياة ضحية الخصوص على لسان والدتها وجيرانها
استقرار أسعار الفضة محليا اليوم.. والأونصة العالمية ترتفع 3.5%
مدبولي: توجيهات رئاسية بالاستمرار في الحد من معدلات التضخم وضبط الأسواق وتوافر السلع
فريق التفاوض الإيراني يغادر إلى جنيف لعقد جولة محادثات جديدة مع أمريكا
جامعة الدول العربية تبحث تطورات القضية الفلسطينية وتعزيز التنسيق مع الكويت
إسرائيل كيان لإبادة الحقيقة.. 86 صحفيا قتلوا بنيران الاحتلال في 2025
مي عمر تنعى والدها بكلمات مؤثرة وتكشف موعد ومكان الجنازة
لقاء عربي - أوروبي بالقاهرة لبحث ملفات نزع السلاح وعدم الانتشار
هدم منازل في جنين.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة
ضبط سيدة تركت سيارتها لتضرب سائق توك توك بآلة حادة في المنوفية
برلمان

نائبة: مبادرة "أبواب الخير" ترجمة عملية لرؤية الدولة في ترسيخ منظومة الحماية الاجتماعية الشاملة

النائبة عبير عطا الله، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج
النائبة عبير عطا الله، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج
ماجدة بدوى

صرحت النائبة عبير عطا الله، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، أن مبادرة "أبواب الخير" تمثل إحدى الركائز المهمة في منظومة الحماية الاجتماعية التي تتبناها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتأتي في إطار استراتيجية الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الاستقرار المجتمعي.

وأكدت  النائبة عبير عطا الله ، إن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الحماية الاجتماعية، باعتباره أحد أهم محاور بناء الجمهورية الجديدة، مشيرة إلى أن المبادرة تعكس رؤية الدولة في توفير مظلة حماية متكاملة للمواطنين، خاصة الأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل والفئات الأكثر تأثرًا بالأوضاع الاقتصادية العالمية.

وأضافت عضو مجلس النواب أن مبادرة "أبواب الخير" تعد نموذجًا للتكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، حيث تسهم في توفير الدعم الغذائي والصحي والاجتماعي للأسر المحتاجة، وتعمل على تحسين مستوى المعيشة وتعزيز قيم التكافل والتضامن بين أبناء الوطن.

وأوضحت النائبة عبير عطا الله، أن الدولة المصرية أطلقت خلال السنوات الأخيرة العديد من المبادرات والبرامج الاجتماعية التي تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين، مثل برامج الدعم النقدي والرعاية الصحية وتطوير الريف المصري، مؤكدة أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة وبناء الإنسان المصري.

وأشادت النائبة عبير عطا الله بالدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والمتطوعين في إنجاح مبادرة "أبواب الخير"، مؤكدة أن المشاركة المجتمعية تمثل عنصرًا أساسيًا في تحقيق أهداف المبادرة والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين في مختلف المحافظات.

وشددت عضو مجلس النواب على أهمية استمرار التوسع في مثل هذه المبادرات الاجتماعية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، بما يضمن تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، داعية إلى تكثيف التعاون بين الجهات الحكومية وغير الحكومية لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وتحقيق التنمية الشاملة.

واختتمت النائبة تصريحاتها بالتأكيد على أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ماضية بقوة في دعم المواطن المصري وتحقيق حياة كريمة لكل أسرة مصرية، مشيرة إلى أن مبادرة "أبواب الخير" تمثل خطوة مهمة على طريق ترسيخ العدالة الاجتماعية وتعزيز روح التضامن بين أبناء الوطن.

