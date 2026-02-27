حلويات رمضان.. طريقة عمل زلابية الشوكولاتة والسكر

زلابية الشوكولاتة والسكر من الحلويات اللذيذة و الشهية التي يمكنك تطبيقها في المنزل خلال عزومات رمضان وتقديمها لأفراد أسرتك.

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل زلابية الشوكولاتة والسكر بخطوات بسيطة..

مقادير زلابية الشوكولاتة والسكر

● 2 كوب دقيق

● 1 ملعقة كبيرة نشا

● 1 ملعقة صغيرة خميرة فورية

● رشة ملح

● ماء للعجن

● 1 ملعقة صغيرة فانيليا

● 1 ملعقة كبيرة سكر

● زيت للقلي

التقديم:

● شربات

● شوكولاتة مذابة

● سكر بودرة





طريقة تحضير زلابية الشوكولاتة والسكر

يخلط الدقيق والنشا والخميرة والسكر والملح والفانيليا

يضاف الماء ويقلب كل الخليط حتى الحصول على عجينة سائلة غليظة القوام

تغطى وتترك لتتخمر

تقطع كرات في الزيت الساخن بإناء على النار

توضع في الشربات وترفع أو ترش بالسكر البودرة أو الشوكولاتة المذابة

تقدم الشوكولاتة بأنواعها المختلفة.