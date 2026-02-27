جددي سفرة رمضان بطريقة عمل مبكبكة سجق

مبكبكة سجق من الأطباق الرئيسية الغير تقليدية التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص لكن على الرغم من ذلك تتمتع بمذاق شهي ولذيذ.



قدمت الشيف نهال الشناوي، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل مبكبكة سجق، فيما يلي ..

مقادير مبكبكة سجق

● 500 جرام سجق كامل

● 500 جرام مكرونة عقل صغيرة

● 4 مكعبات من مرقة

● لتر ماء مغلي

● زيت

● 4 فصوص ثوم مفروم

● قرن فلفل حامي صحيح

● 1 كوب عصير طماطم

● 6 ملعقة صلصة بيوريه

● 1 ملعقة كبيرة فلفل أسود

● 1 ملعقة كبيرة كمون

● 1 ملعقة كبيرة كزبرة جافة

● 1 ملعقة كبيرة كاري

● 1 ملعقة كبيرة بابريكا

● رشة جوزة الطيب

طريقة تحضير مبكبكة سجق

في وعاء يشوح الثوم مع الزيت ثم يضاف السجق و الفلفل الاسود

ثم في وعاء اخر يغلي الماء مع مكعبات المرقة ثم يضاف الطماطم و صلصلة الطماطم و جميع البهارات و الفلفل الحامي

ثم يضاف السجق و المكرونة وتترك حتي تمام النضج

و تقدم