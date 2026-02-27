طريقة عمل البطاطس المحشية بالفراخ في الفرن.. بخطوات سهلة وطعم يجنن



البطاطس المحشية بالفراخ من الأكلات المختلفة التي تناسب الغداء أو العزومات، وتجمع بين الطعم الكريمي والحشو الغني، ويمكن تقديمها كطبق رئيسي أو جانبي مشبع.



المكونات



4 حبات بطاطس كبيرة

1 صدر دجاج مسلوق ومقطع مكعبات صغيرة

1 بصلة صغيرة مفرومة

1 فلفل ألوان مقطع مكعبات

نصف كوب ذرة حلوة (اختياري)

نصف كوب جبنة موتزاريلا مبشورة

2 ملعقة كبيرة جبنة كريمي أو قشطة

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

نصف ملعقة صغيرة بابريكا

ملعقة صغيرة زبدة أو زيت

بقدونس مفروم للتزيين



طريقة التحضير



1- اغسلي البطاطس جيدًا ولفي كل حبة بورق فويل، ثم ضعيها في فرن ساخن على 200 درجة لمدة 45 إلى 60 دقيقة حتى تنضج تماما.



2- بعد أن تبرد قليلًا، اقطعي كل حبة بالطول وافرغي جزءًا من الداخل باستخدام ملعقة مع الاحتفاظ باللب في وعاء



3- في طاسة على النار، ضعي الزبدة وشوحي البصل حتى يذبل، ثم أضيفي الفلفل الألوان وقلبي.



4- أضيفي قطع الدجاج والذرة والبهارات وقلبي جيدًا.



5- اهرسي لب البطاطس وأضيفيه إلى خليط الفراخ مع الجبنة الكريمي وقلبي حتى يمتزج الخليط.



6- احشي البطاطس بالخليط، ثم رشي الوجه بالموتزاريلا.

7- أدخليها الفرن مرة أخرى لمدة 10 إلى 15 دقيقة حتى تذوب الجبنة وتأخذ لونًا ذهبيًا.



8- زيني بالبقدونس وقدميها ساخنة.

أفكار للتقديم

يمكن إضافة مشروم أو قطع سجق مع الحشو حسب الرغبة.

لطعم أغنى، اضيفي ملعقة صوص أبيض خفيف داخل الحشو.

تقدم مع سلاطة خضراء أو كول سلو.