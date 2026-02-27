قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أزمة ريبيرو.. الأهلي يرفض قرار الفيفا ويدافع عن حقه أمام المحكمة الرياضية
نائب الرئيس الأمريكي: الضربات العسكرية ضد إيران لا تزال قيد الدراسة
القيادة المركزية الأمريكية تطلع ترامب على الخيارات المتاحة ضد إيران
الكومي: سيراميكا كليوباترا فقد صدارة الدوري بفعل فاعل
تطورات قضية عروس بورسعيد.. محامي أسرة المجني عليها يطلب عرض العريس ونجلة شقيقته على الطب الشرعي
من اتهامات التحرش إلى المطالبة بتحقيق رسمي.. القصة الكاملة لأزمة محمد طاهر
مفتي الجمهورية يحذر: ضياع السحور ليس رخصة للإفطار.. والتدخين في نهار رمضان يجمع بين محرمين
أعلى سعر عيار ذهب اليوم 27-2-2026
دعاء الفجر المستجاب .. ردد 24 كلمة ترزقك من حيث لا تحتسب وتغفر ذنوبك
دعاء قيام الليل .. ردد أفضل أدعية الأنبياء والرسل للرزق وانشراح الصدر
دعاء ثاني جمعة فى رمضان.. أدعية تغفر الذنوب وتفك الكرب وتزيد الرزق
طريقة عمل البطاطس المحشية بالفراخ في الفرن.. بخطوات سهلة وطعم يجنن

ريهام قدري


البطاطس المحشية بالفراخ من الأكلات المختلفة التي تناسب الغداء أو العزومات، وتجمع بين الطعم الكريمي والحشو الغني، ويمكن تقديمها كطبق رئيسي أو جانبي مشبع.


المكونات


4 حبات بطاطس كبيرة
1 صدر دجاج مسلوق ومقطع مكعبات صغيرة
1 بصلة صغيرة مفرومة
1 فلفل ألوان مقطع مكعبات
نصف كوب ذرة حلوة (اختياري)
نصف كوب جبنة موتزاريلا مبشورة
2 ملعقة كبيرة جبنة كريمي أو قشطة
ملح وفلفل أسود حسب الرغبة
نصف ملعقة صغيرة بابريكا
ملعقة صغيرة زبدة أو زيت
بقدونس مفروم للتزيين


طريقة التحضير


1- اغسلي البطاطس جيدًا ولفي كل حبة بورق فويل، ثم ضعيها في فرن ساخن على 200 درجة لمدة 45 إلى 60 دقيقة حتى تنضج تماما. 


2- بعد أن تبرد قليلًا، اقطعي كل حبة بالطول وافرغي جزءًا من الداخل باستخدام ملعقة مع الاحتفاظ باللب في وعاء


3- في طاسة على النار، ضعي الزبدة وشوحي البصل حتى يذبل، ثم أضيفي الفلفل الألوان وقلبي.


4- أضيفي قطع الدجاج والذرة والبهارات وقلبي جيدًا.


5- اهرسي لب البطاطس وأضيفيه إلى خليط الفراخ مع الجبنة الكريمي وقلبي حتى يمتزج الخليط.


6- احشي البطاطس بالخليط، ثم رشي الوجه بالموتزاريلا.
7- أدخليها الفرن مرة أخرى لمدة 10 إلى 15 دقيقة حتى تذوب الجبنة وتأخذ لونًا ذهبيًا.
 

8- زيني بالبقدونس وقدميها ساخنة.
أفكار للتقديم
يمكن إضافة مشروم أو قطع سجق مع الحشو حسب الرغبة.

لطعم أغنى، اضيفي ملعقة صوص أبيض خفيف داخل الحشو.
تقدم مع سلاطة خضراء أو كول سلو. 

المجنى عليها فاطمة خليل ضحية بورسعيد وخطيبها

فك اللغز.. زوجة شقيق خطيبها المتهمة بإنهاء حياة فاطمة.. وشهد ومحمود خارج دائرة الاتهام

800 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

800 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

الاهلي

الصفقة تمت.. لاعب الأهلي يوقع لـ الزمالك 4 مواسم

المتهمة "دعاء" وكلمة السر "شهد".. من هم قتلة عروس بورسعيد في منزل خطيبها؟

حاولت كشف أمر خطير فخلصوا عليها في منزل خطيبها.. من قتل فاطمة عروس بورسعيد؟

منحة التموين

800 جنيه على البطاقة رسميًا.. كيف تتأكد أنك من مستحقي منحة التموين؟

الأرصاد

ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات.. الأرصاد تحذر من طقس غدًا الجمعة

كشف اللغز فى القضية باعترافات دعاء زوجة شقيق خطيب المجنى عليها

بعد اعتراف المتهمة.. تفاصيل جديدة في واقعة مصرع عروس بورسعيد داخل منزل الزوجية

صرف معاشات مارس 2026

رسميًا.. موعد صرف معاشات مارس 2026 وأماكن الحصول عليها

الدكتور أبو اليزيد سلامة

أبو اليزيد سلامة: القِوامة مسؤولية شرعية وليس تسلّطًا على المرأة

ملتقى الجامع الأزهر

واعظ بالأزهر: الإيثار من أعظم مراتب الصدقة

الطلاب الوافدين في الأزهر

طلاب أكثر من مئة دولة حول العالم يؤدون التراويح في الجامع الأزهر.. صور

هنتسحر إيه النهاردة.. فول بالطماطم والخضرة وعجة البطاطس بالبيض

عجة البطاطس بالبيض
عجة البطاطس بالبيض
عجة البطاطس بالبيض

الضوء هو كلمة السر للنوم العميق.. دراسة تكشف قواعد ضبط الساعة البيولوجية

الضوء والساعة البيولوجية.. علاقة حاسمة
الضوء والساعة البيولوجية.. علاقة حاسمة
الضوء والساعة البيولوجية.. علاقة حاسمة

وفاة البلوجر فرح جمال

علاج مش مناسب.. وفاة البلوجر فرح جمال بعد رحلة صعبة مع مرض الأورام

احمد ماهر

الأكل عورة.. أحمد ماهر يرد على اتهامه بالبخل ويروي حلمًا غريبًا

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

