أدعية النبي في جوف الليل .. 70 دعاء تقضي حوائجك وترزقك من حيث لا تحتسب
الصفقة تمت.. لاعب الأهلي يوقع لـ الزمالك 4 مواسم
اللجنة المصرية تواصل إفطار مليون صائم في غزة.. مبادرة هزمت الجوع بمخيمات النزوح| فيديو صور
طولان يفجر مفاجأة: خلافاتي تسببت في أزمة داخل المنتخب
كيفية تحديد بداية الليل ونهايته.. اعرف الطريقة الشرعية
قفشة يحسم الجدل: انتمائي للأهلي أولًا.. وقرار رحيلي ليس بيدي
وزير خارجية إيران: تقدم جيد في مباحثات جنيف النووية.. وجولة رابعة قريبا
الأرصاد تحذر: رياح وأجواء شديدة البرودة على البلاد.. وسقوط أمطار بـ5 محافظات
وفاة أشرف وجيه أباظة نجل ليلى مراد
وزير الدفاع الباكستاني: صبرنا نفد.. وندخل حربا مفتوحة مع طالبان
مصر تصنع السعادة في غزة.. إحياء أجواء رمضان بحفلات ترفيهية والفلسطينيون يشيدون بقوة الدراما المصرية|فيديو وصور
الاتفاق شفهي.. إبراهيم عبد الجواد يكشف مفاجأة بشأن أزمة ريبيرو مع الأهلي
مرأة ومنوعات

لعزومات رمضان 2026 .. قائمة بأطباق شوربة غير تقليدية تخطف الأنظار على مائدتك

ريهام قدري


مع تكرار أطباق الشوربة التقليدية على مائدة الإفطار، تبحث الكثير من ربات البيوت عن أفكار جديدة تضيف لمسة مختلفة ومبهرة لعزومات رمضان، خاصة إذا كانت المائدة تضم ضيوفًا بأذواق متنوعة. 

ونستعرض قائمة بأطباق شوربة غير تقليدية تمنح سفرتك طابعًا مميزًا هذا العام.


1- شوربة الكابوريا بالكريمة


خيار فاخر يناسب العزومات الكبيرة، تجمع بين المذاق البحري الغني والقوام الكريمي الناعم، ويمكن تقديمها في أطباق صغيرة مزينة بالبقدونس أو قطع الكابوريا.


2- شوربة العدس الأصفر بالكاري وجوز الهند


لمسة آسيوية مختلفة على العدس التقليدي، حيث يضيف الكاري نكهة دافئة، بينما يمنح حليب جوز الهند قوامًا كريميًا خفيفًا ومذاقًا غير معتاد.


3- شوربة الفطر بالكريمة والزعتر


مناسبة لعشاق النكهات الهادئة، وتُعد اختيارًا أنيقًا عند تقديمها مع خبز محمص بالثوم أو شرائح توست محمصة.


4- شوربة السي فود المشكلة


مزيج من الجمبري والكاليماري وقطع السمك في مرق غني بالطماطم أو الكريمة، وتناسب العزومات البحرية أو إذا كان الطبق الرئيسي من الأسماك.
5- شوربة البطاطا الحلوة بالكريمة
طبق مختلف يجمع بين الطعم الحلو الخفيف والقوام الناعم، ويمكن تزيينه بالقليل من القشطة أو رشة فلفل أسود.


6- شوربة البروكلي بالجبن


مناسبة للأطفال والكبار، وتمنح المائدة لونًا أخضر جذابًا، كما أنها مغذية وغنية بالكالسيوم.


7- شوربة الدجاج بالليمون والشوفان


اختيار صحي وخفيف قبل الوجبات الدسمة، حيث يساعد الشوفان على الإحساس بالشبع دون إرهاق المعدة.

المجنى عليها فاطمة خليل ضحية بورسعيد وخطيبها

فك اللغز.. زوجة شقيق خطيبها المتهمة بإنهاء حياة فاطمة.. وشهد ومحمود خارج دائرة الاتهام

800 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

800 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

صورة أرشيفية

تحرك جديد في البرلمان لتعديل عقوبة فصل الموظفين بسبب تعاطي المخدرات

المتهمة "دعاء" وكلمة السر "شهد".. من هم قتلة عروس بورسعيد في منزل خطيبها؟

حاولت كشف أمر خطير فخلصوا عليها في منزل خطيبها.. من قتل فاطمة عروس بورسعيد؟

الأرصاد

ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات.. الأرصاد تحذر من طقس غدًا الجمعة

منحة التموين

800 جنيه على البطاقة رسميًا.. كيف تتأكد أنك من مستحقي منحة التموين؟

صرف معاشات مارس 2026

رسميًا.. موعد صرف معاشات مارس 2026 وأماكن الحصول عليها

كشف اللغز فى القضية باعترافات دعاء زوجة شقيق خطيب المجنى عليها

بعد اعتراف المتهمة.. تفاصيل جديدة في واقعة مصرع عروس بورسعيد داخل منزل الزوجية

درة

درة تصطدم بخطيبها السابق وتفتح ملفات الماضي في إثبات نسب

مسلسل درش

مسلسل درش الحلقة 9.. مصطفى شعبان يتذكر خيانة حنضل

رفاعي الدسوقي

الجمهور الأصيل رزق.. محمد رمضان يُحيي الذكرى السنوية الـ10 على وفاة "رفاعي الدسوقي"

هنتسحر إيه النهاردة.. فول بالطماطم والخضرة وعجة البطاطس بالبيض

الضوء هو كلمة السر للنوم العميق.. دراسة تكشف قواعد ضبط الساعة البيولوجية

بروتين سري من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر.. اكتشاف يفتح باب الأمل لعلاج جديد

نائب محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات من شوارع فاقوس

وفاة البلوجر فرح جمال

علاج مش مناسب.. وفاة البلوجر فرح جمال بعد رحلة صعبة مع مرض الأورام

احمد ماهر

الأكل عورة.. أحمد ماهر يرد على اتهامه بالبخل ويروي حلمًا غريبًا

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

