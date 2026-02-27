لعزومات رمضان 2026 .. قائمة بأطباق شوربة غير تقليدية تخطف الأنظار على مائدتك



مع تكرار أطباق الشوربة التقليدية على مائدة الإفطار، تبحث الكثير من ربات البيوت عن أفكار جديدة تضيف لمسة مختلفة ومبهرة لعزومات رمضان، خاصة إذا كانت المائدة تضم ضيوفًا بأذواق متنوعة.

ونستعرض قائمة بأطباق شوربة غير تقليدية تمنح سفرتك طابعًا مميزًا هذا العام.



1- شوربة الكابوريا بالكريمة



خيار فاخر يناسب العزومات الكبيرة، تجمع بين المذاق البحري الغني والقوام الكريمي الناعم، ويمكن تقديمها في أطباق صغيرة مزينة بالبقدونس أو قطع الكابوريا.



2- شوربة العدس الأصفر بالكاري وجوز الهند



لمسة آسيوية مختلفة على العدس التقليدي، حيث يضيف الكاري نكهة دافئة، بينما يمنح حليب جوز الهند قوامًا كريميًا خفيفًا ومذاقًا غير معتاد.



3- شوربة الفطر بالكريمة والزعتر



مناسبة لعشاق النكهات الهادئة، وتُعد اختيارًا أنيقًا عند تقديمها مع خبز محمص بالثوم أو شرائح توست محمصة.



4- شوربة السي فود المشكلة



مزيج من الجمبري والكاليماري وقطع السمك في مرق غني بالطماطم أو الكريمة، وتناسب العزومات البحرية أو إذا كان الطبق الرئيسي من الأسماك.

5- شوربة البطاطا الحلوة بالكريمة

طبق مختلف يجمع بين الطعم الحلو الخفيف والقوام الناعم، ويمكن تزيينه بالقليل من القشطة أو رشة فلفل أسود.



6- شوربة البروكلي بالجبن



مناسبة للأطفال والكبار، وتمنح المائدة لونًا أخضر جذابًا، كما أنها مغذية وغنية بالكالسيوم.



7- شوربة الدجاج بالليمون والشوفان



اختيار صحي وخفيف قبل الوجبات الدسمة، حيث يساعد الشوفان على الإحساس بالشبع دون إرهاق المعدة.