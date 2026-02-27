قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وصول 14 طائرة تزويد بالوقود من أمريكا إلى الأراضي المحتلة
بعائدات 11.5 مليار دولار.. مصر تنجح في تصدير 9.5 مليون طن حاصلات زراعية
أحمد عبدالقادر في الطريق.. نجوم انتقلوا من الأهلي لـ الزمالك| أسماء رنانة
بيان عاجل من وزارة الدفاع الأفغانية ردا على القصف المتبادل مع باكستان
عصر "الري 2.0".. سويلم يطلق شارة البدء لتطوير 637 منشأً مائياً بمختلف المحافظات
حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد تصل إلى إسرائيل
تسببوا في غلق مستشفى الولادة.. إزالة الإشغالات والباعة الجائلين بشارع الجلاء
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 27 فبراير 2026
الصين تحذر من تزايد الانتشار العسكري الأمريكي بمنطقة آسيا
بعد دمج البيئة والتنمية المحلية.. هيكل تنظيمي مرن لخدمة المواطن وسرعة الإنجاز
عيار 21 تخطى 7 آلاف جنيه.. أسعار الذهب الآن في مصر
موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري والقنوات الناقلة
مرأة ومنوعات

أفضل وقت لتناول الفيتامينات في رمضان

الڤيتامينات
الڤيتامينات
هاجر هانئ

قالت الدكتورة ندا شريف، أخصائي التغذية العلاجية، إن الصيام في شهر رمضان يؤدي إلى تغيّر نمط تناول الطعام والسوائل، مما قد يؤثر في توازن بعض العناصر الغذائية في الجسم. 

ومع تقليل عدد الوجبات إلى وجبتين رئيسيتين (الإفطار والسحور)، يصبح توقيت تناول الفيتامينات عاملًا مهمًا لضمان أفضل امتصاص وفائدة صحية.


كيف يؤثر الصيام على الجسم؟


أكدت دكتورة ندا شريف، لـ صدى البلد، أنه أثناء الصيام لساعات طويلة ينخفض مستوى السكر في الدم تدريجيًا، يستخدم الجسم مخزون الطاقة (الجليكوجين ثم الدهون)،كما أن يقل شرب السوائل، ما قد يزيد الشعور بالإجهاد والصداع، قد يحدث نقص نسبي في بعض الفيتامينات والمعادن إذا لم يكن الغذاء متوازنًا.
لذلك، قد تساعد المكملات الغذائية في تعويض أي نقص، بشرط استخدامها بطريقة صحيحة.

تصنيف الفيتامينات وأفضل وقت لتناولها خلال شهر رمضان

أولًا: الفيتامينات الذائبة في الماء مثل: فيتامين C ومجموعة فيتامين B.
خصائصها العلمية: لا تُخزَّن بكميات كبيرة في الجسم.
الزائد منها يُطرح في البول، قد تسبب تهيجًا بالمعدة إذا أُخذت على معدة فارغة.
أفضل وقت في رمضان: بعد الإفطار مباشرة أو بعده بساعة.
الفائدة:دعم جهاز المناعة، المساعدة في إنتاج الطاقة.
تقليل الشعور بالإرهاق.

ثانيًا: الفيتامينات الذائبة في الدهون مثل: فيتامين D وA وE وK.
خصائصها العلمية: تحتاج إلى الدهون ليتم امتصاصها بكفاءة، تُخزَّن في أنسجة الجسم.
أفضل وقت في رمضان: بعد الإفطار مع وجبة تحتوي دهونًا صحية (مثل زيت الزيتون أو المكسرات).

الفائدة:
فيتامين D: دعم صحة العظام والمناعة.
فيتامين A: دعم صحة النظر.
فيتامين E: مضاد أكسدة يحمي الخلايا.
فيتامين K: ضروري لتجلّط الدم وصحة العظام.
المعادن المهمة في رمضان
الحديد:يُفضل تناوله بعد الإفطار بساعتين، لا يؤخذ مع الكالسيوم لأنه يقلل الامتصاص، يساعد في الوقاية من فقر الدم وتقليل التعب.
المغنيسيوم:يمكن تناوله بعد السحور، يساهم في تقليل التشنجات العضلية وتحسين النوم.
الزنك:يُؤخذ بعد الطعام لتجنب الغثيان، يدعم المناعة وصحة الجلد.


هل يحتاج الجميع إلى مكملات في رمضان؟


ليس بالضرورة.
إذا كان النظام الغذائي متوازنًا ويحتوي على: خضروات وفواكه متنوعة، بروتينات كافية، دهون صحية، حبوب كاملة، فقد لا تكون هناك حاجة لمكملات إضافية.

لكن قد يُنصح بها في الحالات التالية:
وجود نقص مثبت في التحاليل (مثل نقص فيتامين D أو الحديد).
الحمل والرضاعة.
كبار السن.
من يعانون من أمراض مزمنة.

رمضان الفيتامينات الصيام

