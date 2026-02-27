جيهان الدمرداش تقدم روشتة غذائية لمرضى ارتفاع ضغط الدم في رمضان .. خاص

مع حلول شهر رمضان، يواجه مرضى ارتفاع ضغط الدم تحديًا خاصًا في التكيف مع ساعات الصيام الطويلة وتغيّر مواعيد تناول الطعام والأدوية.

فالصيام في حد ذاته ليس ممنوعًا على جميع مرضى الضغط، لكن الأمر يتوقف على درجة استقرار الحالة ومدى الالتزام بالتعليمات الطبية الغذائية.

أكدت الدكتورة جيهان الدمرداش أخصائي التغذية العلاجية، في تصريح “لصدي البلد ” أن شهر رمضان لا يمثل خطورة على مرضى ارتفاع ضغط الدم إذا التزموا بنظام غذائي متوازن وتجنبوا العادات الغذائية الخاطئة التي قد تؤدي إلى اضطراب مستويات الضغط أو احتباس السوائل.



وشددت على أن التحكم في نوعية الطعام وكميته خلال الإفطار والسحور هو العامل الأساسي للحفاظ على استقرار ضغط الدم طوال الشهر الكريم، مشيرة إلى مجموعة من النصائح المهمة:

أهم النصائح لمرضى الضغط في رمضان:

التركيز على منتجات الألبان قليلة الدسم

لأنها تمد الجسم بالكالسيوم والبروتين دون زيادة الدهون المشبعة التي قد تؤثر سلبًا على صحة القلب.



الإكثار من الخضروات والفواكه

حيث تعد مصدرًا غنيًا بالبوتاسيوم، الذي يلعب دورًا مهمًا في المساعدة على ضبط ضغط الدم المرتفع وتقليل تأثير الصوديوم في الجسم.



استخدام الحبوب الكاملة

مثل الخبز الأسمر والشوفان والأرز البني، لما تحتويه من ألياف تساعد في تحسين صحة القلب والشعور بالشبع لفترة أطول.



إدخال الشوربة يوميًا في وجبة الإفطار

بشرط أن تكون خالية من الدهون والملح الزائد، لتساعد على تهيئة المعدة وتعويض السوائل بشكل صحي.

استبدال الحلويات بالفاكهة

لتقليل السعرات الحرارية والسكريات المكررة، مع الاستفادة من الفيتامينات والألياف الطبيعية.

الاهتمام بالأغذية الغنية بالفيتامينات والمعادن

لأنها تدعم كفاءة الجسم وتحافظ على توازن السوائل والأملاح.

تناول الطعام ببطء ومضغه جيدًا

لتفادي عسر الهضم ومنع الإفراط في تناول كميات كبيرة قد تؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم.

شرب كميات كافية من الماء

من بعد الإفطار وحتى السحور لتجنب الجفاف، الذي قد يؤثر سلبًا على الدورة الدموية.

الابتعاد تمامًا عن المشروبات الغازية

لاحتوائها على نسب مرتفعة من السكر، ما يؤدي إلى زيادة الوزن والشعور بالعطش سريعًا.

تقليل المشروبات الغنية بالكافيين

مثل القهوة والشاي، لأن الإفراط فيها قد يسبب الصداع ويزيد الإحساس بالعطش.

ممارسة الرياضة بعد الإفطار بساعتين لمدة ساعة يوميًا

كالمشي الخفيف، لتحسين الدورة الدموية وتعزيز صحة القلب.



واكدت الدكتورة جيهان الدمرداش تصريحاتها بالتأكيد على ضرورة قياس ضغط الدم بانتظام خلال رمضان، واستشارة الطبيب المعالج قبل الصيام في حال وجود مضاعفات أو أمراض مصاحبة، لضمان صيام آمن دون مخاطر صحية.