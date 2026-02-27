إتيكيت تقديم الطعام في عزومات رمضان: نصائح لجعل مائدتك منظمة

يبحث الكثيرون عن طرق لترتيب مائدة الإفطار بطريقة منظمة وأنيقة، تحافظ على سهولة الوصول للطعام وتجعل تجربة الضيوف أكثر راحة.

ونصحت خبيرة الاتيكيت شيريهان الدسوقي بتنظيم المائدة باتباع ترتيب المائدة بشكل منطقي.

وضع المقبلات والسلطات في البداية، تليها الأطباق الرئيسية، وأخيرًا الحلويات والمشروبات.



تقديم الطعام ساخنًا: استخدام أدوات حفظ الحرارة أو تقديم الأطباق فور الطهي للحفاظ على طعمها وقيمتها الغذائية.



تنظيم المشروبات والحلويات:

وضع العصائر والماء في مكان يسهل الوصول إليه، وتقديم الحلويات مقسمة على أطباق صغيرة لتسهيل التناول.



اللمسات الجمالية: استخدام فوانيس رمضان وزهور صغيرة وأطباق متناسقة لإضفاء جو رمضاني دافئ.



الاهتمام بالنظافة: توفير مناديل وأدوات تقديم نظيفة لكل نوع من الطعام لتجنب الفوضى وانتشار البكتيريا.



اتباع هذه الإرشادات لا يضمن فقط راحة الضيوف، بل يجعل مائدتك أكثر جاذبية وأناقة، ويترك انطباعًا إيجابيًا خلال الشهر الكريم.

