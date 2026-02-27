قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
"الأمن الغذائي أولاً".. إنتاج 12 طن أسماك بمحطتي "الخاشعة" و"المنزلة"
صرف منحة 400 جنيه.. أسعار السلع التموينية لشهر فبراير 2026
القوات البرية الإيرانية: نحن على أهبة الاستعداد لمواجهة أي تحركات معادية
روسيا تعرض وساطتها لحل الخلافات بين أفغانستان وباكستان
مبادرة "100 مليون صحة": فحص 719 ألف مولود للكشف عن الأمراض الوراثية بالمجان
الطقس اليوم.. تحذير من انخفاض جديد في الحرارة وأمطار بهذه المحافظات
صندوق النقد يوافق على قرض لأوكرانيا بـ 8.1 مليار دولار
حبس وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبات رادعة لممتنعي تسليم الميراث الشرعي
موعد والقناة الناقلة لقرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا اليوم
أمريكا تجهز وحدة المسيرات الانتحارية للمشاركة في الهجوم على إيران
شرط أمريكي لعقد لقاء بين روبيو ووزير خارجية سوريا في ميونيخ
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

طريقة عمل الجلاش الحلو بالمكسرات.. وصفة سهلة بطعم المحلات

جلاش حلو
ريهام قدري

الجلاش الحلو بالمكسرات من أشهر حلويات رمضان، حيث يجمع بين القرمشة والمذاق الغني، ويُقدم ساخنًا مع الشربات ليمنح السفرة لمسة شرقية مميزة.

 إليكِ الطريقة خطوة بخطوة.


المكونات
لفة جلاش طازج
2 كوب مكسرات مجروشة (سوداني، بندق، جوز، لوز حسب المتاح)
نصف كوب سكر
ملعقة صغيرة قرفة (اختياري)
كوب سمنة أو زبدة مذابة
للشربات:
2 كوب سكر
كوب ماء
عصير نصف ليمونة
فانيليا
طريقة التحضير
أولًا: تحضير الشربات
1- ضعي السكر والماء على النار حتى الغليان.
2- أضيفي عصير الليمون والفانيليا واتركيه 5 دقائق.
3- اتركيه يبرد تمامًا.
ثانيًا: الحشو
اخلطي المكسرات مع السكر والقرفة جيدًا.
ثالثًا: تجهيز الجلاش
1- ادهني صينية بالسمنة.
2- ضعي نصف كمية الجلاش مع دهن كل طبقة بالسمنة.
3- افردي خليط المكسرات بالتساوي.
4- غطي بباقي طبقات الجلاش مع دهن كل طبقة جيدًا.
5- قطعي الجلاش إلى مربعات أو معينات قبل الخَبز.
6- اسكبي باقي السمنة على الوجه.
رابعًا: الخَبز
يدخل فرن ساخن على درجة 180 لمدة 30 إلى 40 دقيقة حتى يصبح ذهبي اللون.
أخيرًا:
بمجرد خروجه من الفرن يُسقى بالشربات البارد ويُترك ليتشرب جيدًا.
سر القرمشة
تأكدي أن الشربات بارد والجلاش ساخن.
غطي الجلاش بفوطة نظيفة أثناء التحضير حتى لا يجف.
لا تكثري من الحشو حتى لا يصبح طريًا من الداخل.
يمكن تقديم الجلاش بالمكسرات في العزومات أو كتحلية بعد الإفطار مع كوب شاي أو قهوة.

الاهلي

الصفقة تمت.. لاعب الأهلي يوقع لـ الزمالك 4 مواسم

كشف اللغز فى القضية باعترافات دعاء زوجة شقيق خطيب المجنى عليها

بعد اعتراف المتهمة.. تفاصيل جديدة في واقعة مصرع عروس بورسعيد داخل منزل الزوجية

الأرصاد

ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات.. الأرصاد تحذر من طقس غدًا الجمعة

السيارة لحظة الحادث

مهندس زراعي يدهس مواطنين بسيارة تحمل علم اسرائيل بكرداسة.. صور

صرف مرتبات شهر مارس

قبل عيد الفطر.. موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026 للعاملين بالدولة

السيارة عقب الحادث

طحنوه ضرب وكسروا عربيته.. عقاب أهالي كرداسة لقائد سيارة العلم الإسرائيلي

محافظ البحيرة

تشييع مهيب وعزاء ممتد لوالد مي عمر في البحيرة بمشاركة الشيخ ممدوح عامر

حالة الطقس

«برودة شديدة وأمطار».. الأرصاد تُحذر من حالة الطقس حتى الأربعاء المقبل

تركي ال الشيخ

سحور رمضاني يجمع نجوم الفن والإعلام المصري بدعوة من تركي آل الشيخ

جولة الأمين العام لنقابة المهندسين بمقر انتخابات القاهرة

قبل ساعات من انطلاقها.. أمين المهندسين يتفقد مقر انتخابات القاهرة

وزير الكهرباء خلال حفل الافطار

وزير الكهرباء: 97 مليار جنيه زيادة في مستحقات البترول بسبب الوقود

فيديو

جانب من الحادث بسوهاج

رصاص ونار.. فيديو يوثق انتقام شاب من أحد أقاربه وإحراق سيارته في سوهاج

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

