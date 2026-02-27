طريقة عمل الجلاش الحلو بالمكسرات.. وصفة سهلة بطعم المحلات

الجلاش الحلو بالمكسرات من أشهر حلويات رمضان، حيث يجمع بين القرمشة والمذاق الغني، ويُقدم ساخنًا مع الشربات ليمنح السفرة لمسة شرقية مميزة.

إليكِ الطريقة خطوة بخطوة.



المكونات

لفة جلاش طازج

2 كوب مكسرات مجروشة (سوداني، بندق، جوز، لوز حسب المتاح)

نصف كوب سكر

ملعقة صغيرة قرفة (اختياري)

كوب سمنة أو زبدة مذابة

للشربات:

2 كوب سكر

كوب ماء

عصير نصف ليمونة

فانيليا

طريقة التحضير

أولًا: تحضير الشربات

1- ضعي السكر والماء على النار حتى الغليان.

2- أضيفي عصير الليمون والفانيليا واتركيه 5 دقائق.

3- اتركيه يبرد تمامًا.

ثانيًا: الحشو

اخلطي المكسرات مع السكر والقرفة جيدًا.

ثالثًا: تجهيز الجلاش

1- ادهني صينية بالسمنة.

2- ضعي نصف كمية الجلاش مع دهن كل طبقة بالسمنة.

3- افردي خليط المكسرات بالتساوي.

4- غطي بباقي طبقات الجلاش مع دهن كل طبقة جيدًا.

5- قطعي الجلاش إلى مربعات أو معينات قبل الخَبز.

6- اسكبي باقي السمنة على الوجه.

رابعًا: الخَبز

يدخل فرن ساخن على درجة 180 لمدة 30 إلى 40 دقيقة حتى يصبح ذهبي اللون.

أخيرًا:

بمجرد خروجه من الفرن يُسقى بالشربات البارد ويُترك ليتشرب جيدًا.

سر القرمشة

تأكدي أن الشربات بارد والجلاش ساخن.

غطي الجلاش بفوطة نظيفة أثناء التحضير حتى لا يجف.

لا تكثري من الحشو حتى لا يصبح طريًا من الداخل.

يمكن تقديم الجلاش بالمكسرات في العزومات أو كتحلية بعد الإفطار مع كوب شاي أو قهوة.