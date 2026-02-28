قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرأة ومنوعات

حلويات رمضان…طاجن أم علي بالكريمة والشوكولاتة

هاجر هانئ

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل أم علي بالكريمة والشوكولاتة، فهي من الحلويات اللذيذة التي يمكنك تقديمها لضيوفك في رمضان.


مقادير أم علي بالكريمة والشوكولاتة

● ¼ كيلو رقاق ناشف
● 3 كوب لبن
● ½ كوب قشطة بلدي
● ½ كوب سكر
● زبيب
● جوزهند
● 1 ملعقة كبيرة سمنة
● شوكولاتة مبشورة
● كريم شانتي مخفوق

طريقة تحضير طاجن أم علي بالكريمة والشوكولاتة

يوضع الرقاق في طواجن صغيرة
يخلط اللبن والسكر والسمنة والقشطة
يضاف خليط اللبن إلى خليط الرقاق والزبيب وجوز الهند والشوكولاتة المبشورة
يضاف على الوجه الكريم شانتي
توضع في الفرن حتى تمام النضج .

