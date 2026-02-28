طبيب يكشف سبب الشعور بالدوخة خلال شهر رمضان..ماذا قال

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإمارات : إغلاق مؤقت وجزئي للمجال الجوي كإجراء احترازي استثنائي
«نيويورك تايمز»: الهجوم على إيران قد يكون أوسع من ضربات يونيو
إيران تعلن شن هجوما كبيرا على الأسطول الأمريكي الخامس بالبحرين
راجعوا حجوزاتكم.. مصر للطيران لـ المسافرين: احتمالية إلغاء بعض الرحلات بالمنطقة
مسؤول بالدفاع الإسرائيلي: التخطيط للعملية على إيران تم لأشهر وتحدد موعدها قبل أسابيع
الحرب الأمريكية على إيران.. دوي انفجارات في البحرين
إيران تقصف قواعد عسكرية أمريكية في الإمارات وقطر والبحرين والكويت
رئيس الاحتلال لمواطنيه: حافظوا على سلامتكم.. أيام عصيبة تنتظر الإسرائيليين
جيش الاحتلال يمنع نشر أي أخبار عن أماكن الضربات الإيرانية
وزارة الطيران تناشد المسافرين بمراجعة الحجوزات قبل الذهاب للمطار
الري: إنشاء 50 بحيرة جبلية لحصاد مياه الأمطار بوادى فيران بجنوب سيناء
مصر .. تنسيق مع جميع الجهات بما يضمن سلامة وأمان حركة الطيران
الدوخة
قال الدكتور شريف حسين، استشاري القلب، أن لشعور بـ الدوخة  عند الاستيقاظ في رمضان ليس أمر عابر، بل قد يكون مؤشر يحتاج إلى الانتباه، خاصة مع تغير نمط الأكل والنوم خلال فترة الصيام في شهر رمضان.


أضاف دكتور شريف حسين، في تصريحات لـ صدى البلد، أن  أسباب الدوخة في هذه الحالة، من بينها انخفاض مستوى السكر في الدم بعد ساعات الصيام الطويلة، أو نقص السوائل نتيجة قلة شرب الماء بين الإفطار والسحور، إلى جانب انخفاض ضغط الدم عند القيام بشكل مفاجئ من السرير.

أكد استشاري القلب، أن قد ترتبط الدوخة ببعض المشكلات الصحية مثل اضطرابات التنفس أثناء النوم، التي تقلل من وصول الأكسجين إلى المخ، أو مشكلات الأذن الداخلية المسؤولة عن الاتزان، إضافة إلى تأثير بعض الأدوية التي قد تزيد هذا الشعور.


 

نصائح مهمة لتجنب الدوخة في رمضان:

-الحرص على شرب كميات كافية من الماء بين الإفطار والسحور

- تجنب القيام المفاجئ من السرير، ويفضل النهوض التدريجي

- الاهتمام بوجبة سحور متوازنة تحتوي على بروتينات وكربوهيدرات معقدة

- مراجعة الطبيب في حال تكرار الدوخة أو حدوث إغماء


 


 

منحة التموين

رسالة منحة التموين موصلتش؟ تعرف على استحقاقك بالرقم القومي دون SMS

ايناس الليثي

من الإذاعة إلى الدراما.. وفاة إيناس الليثي تترك حالة من الحزن

ريبيرو

رد فعل غير متوقع من ريبيرو بعد الحصول على حكم ضد الأهلي أمام كاس

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 28-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

حالة الطقس

. أجواء شديدة البردوة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات القادمة| تفاصيل

عمرو أديب

التطبيل مشكلة.. عمرو أديب يوجه رسالة صريحة لصناع دراما رمضان

ممدوح عباس

تخطت الـ2 مليار جنيه .. ممدوح عباس يكشف مديونية الزمالك الحقيقية وأرض أكتوبر

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 28-2-2026

أرشيفية

هجمات إسرائيلية أمريكية مشتركة تستهدف مواقع تابعة للنظام الإيراني

ترامب

ترامب: الجيش الأمريكي بدأ عملية قتالية كبيرة في إيران

صفارات الإنذار

تفعيل صفارات الإنذار في كل أنحاء إسرائيل.. إغلاق المدارس وحظر التجمعات

بالصور

بورش تحول سيارة كايين الكهربائية الكوبيه إلى منافسة للسيارات الخارقة

بورش كايين
بورش كايين
بورش كايين

أول سيارة بـ"لوحة نمر" جانبية.. ألفا روميو تحدث ثورة في عالم السيارات

ألفا روميو
ألفا روميو
ألفا روميو

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

