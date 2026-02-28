طبيب يكشف سبب الشعور بالدوخة خلال شهر رمضان..ماذا قال

قال الدكتور شريف حسين، استشاري القلب، أن لشعور بـ الدوخة عند الاستيقاظ في رمضان ليس أمر عابر، بل قد يكون مؤشر يحتاج إلى الانتباه، خاصة مع تغير نمط الأكل والنوم خلال فترة الصيام في شهر رمضان.



أضاف دكتور شريف حسين، في تصريحات لـ صدى البلد، أن أسباب الدوخة في هذه الحالة، من بينها انخفاض مستوى السكر في الدم بعد ساعات الصيام الطويلة، أو نقص السوائل نتيجة قلة شرب الماء بين الإفطار والسحور، إلى جانب انخفاض ضغط الدم عند القيام بشكل مفاجئ من السرير.

أكد استشاري القلب، أن قد ترتبط الدوخة ببعض المشكلات الصحية مثل اضطرابات التنفس أثناء النوم، التي تقلل من وصول الأكسجين إلى المخ، أو مشكلات الأذن الداخلية المسؤولة عن الاتزان، إضافة إلى تأثير بعض الأدوية التي قد تزيد هذا الشعور.





نصائح مهمة لتجنب الدوخة في رمضان:

-الحرص على شرب كميات كافية من الماء بين الإفطار والسحور

- تجنب القيام المفاجئ من السرير، ويفضل النهوض التدريجي

- الاهتمام بوجبة سحور متوازنة تحتوي على بروتينات وكربوهيدرات معقدة

- مراجعة الطبيب في حال تكرار الدوخة أو حدوث إغماء







