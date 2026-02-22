قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رامز جلال عن مصطفى غريب: بينافس بيومي فؤاد .. وشيطان الفلوس غواه
فايننشال تايمز: إيران وقعت صفقة مع روسيا لشراء آلاف الصواريخ المحمولة
البرلمان التركي: نبذل جهودا دبلوماسية مكثفة لمنع أي هجوم على إيران
عراقجي: إيران لها الحق في الدفاع عن نفسها إذا تعرضت لهجوم أمريكي
مواعيد البنك الأهلي في رمضان.. متى تغلق الفروع؟
صلاة التراويح في رمضان هل هي 8 ركعات أم 20؟.. اعرف كيف أداها النبي
بعائد يصل لـ 22%.. أفضل شهادات البنك الأهلي الجديدة في 2026.. وخبير يعلق
تشكيل قمة توتنهام وأرسنال في الدوري الإنجليزي
وزير التعليم العالي: قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية في هذه المناطق
اقتحام منتجع الرئيس الأمريكي وإطلاق نار أثناء مواجهة مع الأمن
سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة
مرأة ومنوعات

ليس كسلا... هذه أشهر أسباب الخمول بعد الإفطار

هاجر هانئ

قال الدكتور شريف حسين، استشاري القلب، أن الخمول بعد الإفطار في رمضان ليس كسلًا، بل إشارة طبيعية من الجسم بأنه يحتاج إلى الراحة بعد ساعات الصيام الطويلة خلال شهر رمضان.

أضاف شريف حسين على حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، أن بعد يوم كامل من الامتناع عن الطعام والشراب، يؤدي تناول وجبة ثقيلة أو الإفراط في الأكل إلى الشعور بالتعب والنعاس. 

أسباب الخمول بعد الإفطار في رمضان 

- الإفراط في السكريات
تناول الحلويات بكميات كبيرة يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستوى السكر بالدم، يعقبه انخفاض مفاجئ، ما يسبب الشعور بالهبوط والخمول.

- انخفاض ضغط الدم
قد يشعر البعض بالدوخة أو الإرهاق، خاصة عند الوقوف بشكل مفاجئ بعد تناول الطعام.

- قلة شرب السوائل
الجفاف الناتج عن الصيام طوال اليوم يجعل الجسم أكثر عرضة للإرهاق حتى بعد الإفطار.

- عدم توازن الوجبة
البدء بوجبة خفيفة دون استكمال عناصر غذائية متكاملة قد يؤدي إلى عدم استقرار مستوى الطاقة في الجسم.

- اضطراب الدورة الدمويه
بعد تناول الطعام، يزداد تدفق الدم إلى الجهاز الهضمي، ما قد يسبب شعور مؤقت بالخمول وقلة النشاط.

نصائح لتجنب الخمول بعد الإفطار

ابدأ بكسر الصيام على تمره ومياه

صلي المغرب ثم استكمال الطعام بهدوء
الابتعاد عن تناول المقليات والحلويات
المشي ١٠ دقائق بعد الاكل
 

الخمول رمضان أسباب الخمول بعد الإفطار

