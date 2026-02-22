ليس كسلا... هذه أشهر أسباب الخمول بعد الإفطار

قال الدكتور شريف حسين، استشاري القلب، أن الخمول بعد الإفطار في رمضان ليس كسلًا، بل إشارة طبيعية من الجسم بأنه يحتاج إلى الراحة بعد ساعات الصيام الطويلة خلال شهر رمضان.

أضاف شريف حسين على حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، أن بعد يوم كامل من الامتناع عن الطعام والشراب، يؤدي تناول وجبة ثقيلة أو الإفراط في الأكل إلى الشعور بالتعب والنعاس.

أسباب الخمول بعد الإفطار في رمضان

- الإفراط في السكريات

تناول الحلويات بكميات كبيرة يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستوى السكر بالدم، يعقبه انخفاض مفاجئ، ما يسبب الشعور بالهبوط والخمول.

- انخفاض ضغط الدم

قد يشعر البعض بالدوخة أو الإرهاق، خاصة عند الوقوف بشكل مفاجئ بعد تناول الطعام.

- قلة شرب السوائل

الجفاف الناتج عن الصيام طوال اليوم يجعل الجسم أكثر عرضة للإرهاق حتى بعد الإفطار.

- عدم توازن الوجبة

البدء بوجبة خفيفة دون استكمال عناصر غذائية متكاملة قد يؤدي إلى عدم استقرار مستوى الطاقة في الجسم.

- اضطراب الدورة الدمويه

بعد تناول الطعام، يزداد تدفق الدم إلى الجهاز الهضمي، ما قد يسبب شعور مؤقت بالخمول وقلة النشاط.

نصائح لتجنب الخمول بعد الإفطار

ابدأ بكسر الصيام على تمره ومياه

صلي المغرب ثم استكمال الطعام بهدوء

الابتعاد عن تناول المقليات والحلويات

المشي ١٠ دقائق بعد الاكل

