الكنافة.. حلوى تصنع التاريخ وتروي حكاية رمضان المصري

محمد البدوي

حين يهلّ رمضان على مصر، لا يجيء وحده بالصيام والقيام، بل يحمل معه طقوسًا متوارثة تنبض بالحياة والدفء، تتبدّل ملامح الشوارع، وتتعانق روائح الطعام مع أصداء المديح، وتتلألأ الفوانيس في عيون الأطفال قبل أن تضيء الأزقة.

 في قلب هذا المشهد، تتربع الكنافة لا كطبقٍ عابر، بل كرمزٍ لذاكرة جماعية صنعتها قرون من الحكايات، فهي ليست مجرد خيوط من عجين وسكر، بل خيوط تربط المصريين بتاريخهم، وتجمع بين القصر والحارة، وبين الغني والفقير، في لحظة فرحٍ واحدة يتذوقها الجميع مع أول أذان للمغرب.

صورة متكاملة للبهجة الشعبية

من جانبه؛ أكد الدكتور عمرو منير، أستاذ التاريخ والحضارة، أن استدعاء ذاكرة المصريين مع رمضان يكشف عن صورة متكاملة للبهجة الشعبية؛ صينية كنافة تتصدر المشهد، وفوانيس مضيئة، ورائحة قمر الدين، وأصوات المديح تتسلل من المساجد والزوايا، كان رمضان موسم لمّة وكرم وسهر ممتد، حيث يذوب الفارق بين الطبقات، وتتوحد المائدة والفرحة، وتبقى الكنافة شاهدة على هذا المشهد المتكرر عبر العصور.

أقدم الروايات

وأشار، خلال حديثه في برنامج «رمضان حكاية مصرية»، إلى أن أقدم الروايات تنسب ظهور الكنافة إلى زمن معاوية بن أبي سفيان، حين أُعدّت له طعامًا للسحور يقيه الجوع دون أن يثقله، بينما تربط روايات أخرى انتشارها وظهور قمر الدين بعهد عبد الملك بن مروان في مطلع القرن الثاني الهجري، ثم ازدهرت صناعتها في عهد سليمان بن عبد الملك على يد طهاة حلب، قبل أن تنتقل من الشام إلى مصر، ومن موائد الخلفاء إلى أفران الحارات الشعبية.

مكانة الكنافة والقطايف

ولفت إلى أن مكانة الكنافة والقطايف بلغت حدًّا دفع الإمام جلال الدين السيوطي لتأليف كتاب كامل بعنوان منهل اللطائف في الكنافة والقطايف، جمع فيه الأشعار والنوادر المرتبطة بهما، مشيرًا إلى أن لفظ «كنافة» قد لا يكون عربي الأصل، وربما يحمل جذورًا أعجمية، فيما تطورت «القطايف» عبر الزمن حتى أخذت شكلها المعروف اليوم.

موائد ولاة مصر

وتكشف المصادر التاريخية أن موائد ولاة مصر في العصر الأموي، خاصة في الفسطاط، كانت عامرة في رمضان بأطباق الكنافة والقطايف والهريسة، تُحمل على صوانٍ كبيرة تجوب الأحياء في صورة تعكس الكرم العام. ثم جاء عهد أحمد بن طولون ليمنح هذه الحلوى حضورًا أوسع، حيث كانت الموائد تُقام ويُدعى إليها الفقراء، بل يُرسَل إليهم الطعام إلى بيوتهم.

صناعة الحلوى الرمضانية

وفي العصر الفاطمي، بلغ التقليد ذروته مع إنشاء «دار الفطرة»، وهي مؤسسة خصصت لصناعة الحلوى الرمضانية وتوزيعها على الناس. وقد وصف المؤرخ تقي الدين المقريزي أجواء ليلة التاسع والعشرين من رمضان في القاهرة، حيث تختتم التلاوات بالتكبير والتهليل، ثم تُقدَّم صواني الكنافة والقطايف في مشهد يجمع بين الروح والبهجة.

كما حضرت الكنافة والقطايف في الأدب؛ فالشاعر ابن الرومي تغنّى بالقطايف كأنها قصيدة من سكر، بينما عبّر الشاعر المصري أبو الحسين يحيى الجزار عن شوق الفقير إليها، مصورًا غيابها كأنه نقص في بهجة الأيام؛ ودخلت كذلك كتب الطبخ مثل كتاب الطبيخ، حيث وُثّقت وصفاتها وتقنيات إعدادها بدقة.

وهكذا، لم تكن الكنافة مجرد حلوى موسمية، بل سجلًا حيًّا لذاكرة المصريين؛ من قصور الخلفاء إلى أزقة القاهرة، ومن كتب الأدب إلى موائد الفقراء. إنها طقس رمضاني يحمل معنى المشاركة والكرم، ويختصر فلسفة الشهر الكريم في مصر: عبادة تلامس القلب، وفرحة تلامس الجسد، وطعمٌ لا يكتمل رمضان بدونه.

طريقة عمل كيكة قدرة قادر .. طعم غني وكريمي

طرق فعالة لكبح شراهة الرغبة في الحلويات بعد الإفطار خلال رمضان

طريقة عمل فراخ بصوص المشروم (البيكاتا).. وصفة كريمي وسهلة

مخاطر الإفراط في ممارسة الرياضة في شهر رمضان.. عندما يتحول النشاط البدني لخطر صحي

ياسمين الخطيب

3 خراريج في الوجه.. ماذا حدث لياسمين الخطيب في ثالث يوم رمضان؟

جمال شعبان

الإنسان يملك ثلاثة أمخاخ.. مفاجأة يعلنها جمال شعبان

بكاء رانيا فريد شوقي

مزاجية وتكره الروتين.. رانيا فريد شوقي تكشف أسرار حياتها وتبكي على الهواء

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

