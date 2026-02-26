قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
العراب والجنرال وجوميز.. هل ينضم معتمد جمال للوحة شرف الزمالك في إفريقيا؟
الأوقاف تعلن أسماء الفائزين في المسابقة المحلية للقرآن الكريم 2026
اكتشاف أول سمكة مفترسة بأسنان زاحفية في إفريقيا من العصر الطباشيري بواحة الداخلة
السجن 3 سنوات وغرامة لـ 4 متهمين وبراءة آخرين في قضية السباح يوسف
عاجل.. غارة إسرائيلية على النبطية جنوبي لبنان
تصل لـ400 جنيه.. كيفية الحصول على المنحة الجديدة على بطاقات التموين
وزير التخطيط ورئيسة المجلس القومي يبحثان إدماج قضايا المرأة بخطط التنمية
نيسان صني 2027 تظهر لأول مرة.. شاهد
إدراكا لمخاطر الانزلاق نحو مواجهة مفتوحة.. واشنطن وطهران تستأنفان المحادثات في جنيف
وزير السياحة يتفقد معرض «رمسيس وذهب الفراعنة» في محطته السابعة بالعاصمة البريطانية لندن
صندوق النقد يشيد بتحسن الوضع الاقتصادي في مصر
الإنسان يملك ثلاثة أمخاخ.. مفاجأة يعلنها جمال شعبان
فن وثقافة

إلهام شاهين في سهرة رمضانية بحضور نانسي عجرم ورامي عياش.. ورسالة دعم مؤثرة للبنان

الهام شاهين
الهام شاهين
يارا أمين

شاركت الفنانة إلهام شاهين جمهورها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام صور من تجمع رمضاني  جمع نخبة من النجوم في أجواء يسودها الود والمحبة.

وعلقت إلهام شاهين على الصور قائلة: “تجمع الأصدقاء فى أجواء رمضان الحلوة .. شكرا صديقنا باسل سماقية .. ليلة جميلة أحيتها فرقة صبايا لبنان والنجوم رامى عياش والجميله نانسى عجرم .. أسعدتونا جدا بإحتفالكم معنا بليالي رمضان .. كل التحيه للبنان و أهل لبنان ربنا يحميكم من كل شر ويجمعنا دايما على الخير و الفرح”.

وحلّت النجمة الكبيرة إلهام شاهين ضيفة على الإعلامية يمنى بدراوي في برنامج بين السطور، في حلقة وُصفت بأنها من أجرأ وأصدق لقاءاتها التلفزيونية.

في أولى فقرات الحلقة، وقفت إلهام شاهين أمام المرآة لتكشف عن ملامح «إلهام الإنسانة» التي تعلّمت الكثير من «إلهام الفنانة»، مؤكدة أن كل شخصية قدّمتها تركت بداخلها درسًا وتجربة.

وقالت إن من أهم مميزاتها الصدق، لكنه في الوقت نفسه أكبر عيوبها، لأن صراحتها أحيانًا تزعج البعض، مشددة على أنها مقتنعة بجميع أدوارها دون استثناء.

وأوضحت إلهام شاهين أنها قدّمت 101 فيلم، وأن مسيرتها كانت مراحل تدريجية، قائلة: «بعد ما قدمت كل شيء.. عيني اتملت، وأنا متصالحة مع كل مرحلة في عمري».

وأضافت أنها منذ العشرينات قدّمت أدوارًا صادمة للسن، منها تجسيد أم لفتاة 14 عامًا وهي في الخامسة والعشرين من عمرها.

وعن التقدّم في العمر، قالت إنها أحيانًا تنظر في المرآة وتلاحظ أثر الزمن على وجهها ورقبتها، لكنها لا تنزعج، مؤكدة رفضها التام لعمليات التجميل وخوفها منها، مع اعترافها بزيادة وزنها 5 كيلو فقط.

إلهام شاهين إنستجرام نانسى عجرم رامى عياش لبنان رمضان

