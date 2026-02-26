مواعيد مباريات الأهلي في رمضان بالدوري ودوري أبطال أفريقيا

استهل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي شهر رمضان بالفوز أمام سموحة بهدف نظيف في إطار منافسات الدوري المصري.

وما زال هناك العديد من المباريات الهامة في انتظار الأهلي في الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا.

مواعيد مباريات الأهلي في شهر رمضان الكريم:

- الأهلي × زد 28 فبراير 9:30 مساء في الدوري المصري.

- المقاولون العرب × الأهلي 5 مارس 9:30 مساء في الدوري المصري.

- طلائع الجيش × الأهلي 9 مارس 9:30 مساء في الدوري المصري.

- الأهلي × الترجي التونسي أحد أيام 13 أو 14 مارس 9:30 مساءً في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.