بوتين يجري محادثات مع رئيس مدغشقر للمرحلة الانتقالية في موسكو
رئيس الوزراء يشارك في الاجتماع الأول لـ مجلس السلام بواشنطن
حسام موافي: الهدف من الصيام هو التقوى والطاعة
ريال مدريد يعلن تعاونه مع يويفا في قضية فينيسيوس جونيور
ألمانيا تسحب قواتها من العراق بسببب التوترات في الشرق الأوسط
ترامب لرئيس الوزراء: أرسل تحياتي للرئيس عبد الفتاح السيسي
ترامب: سنعمل من أجل مستقبل مبهر لغزة والشرق الأوسط
أول تعليق من عبلة كامل بعد تصدرها التريند في إعلان رمضان
أنهينا 8 حروب والتاسعة قادمة.. ترامب: نسعى لتحقيق السلام في المنطقة
كرامات.. تامر شلتوت يقدم برنامج ديني عن أولياء الله الصالحين في رمضان
بوتين: لن نقبل الحصار النفطي الأمريكي ضد كوبا
ما مقدار زكاة الفطر هذا العام 1447هـ؟.. أمين الفتوى يجيب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حلويات رمضان.. طريقة عمل الكنافة بالكريمة زي المحلات

رشا عوني

مع أول أيام رمضان، تستعد النساء لتقديم حلويات رمضان التي ننتظرها كل عام، وأهما صنية الكنافة المميزة في ليالي رمضان، فيمكنك تعلم طريقة عمل الكنافة بالكريمة زي المحلات في دقائق وصعنها في منزلك دون الحاجة لشرائها جاهزة، ويمكنك تجربة طريقة عمل الكنافة الطرية وشربات الكنافة وكذلك قشطة الكنافة ، وهو ما نستعرضه لكم  في السطور التالية بالتفصيل..

الكنافه بالقشطه وسر لونها وتماسك القشطه - YouTube

طريقة عمل الكنافة سادة

المقادير

  • نصف كيلو كنافة
  • كوب زبدة سائلة
  • 2 كوب كريم شانيته
  • 2 كوب سكر
  • كوب ماء
  • نصف عصرة ليمونة

خطوات تحضير الكنافة سادة

1-طعي الكنافة وادهنيها بالزبدة وضعيها داخل صينية.

2-سويها في الفرن حتى تمام النضج.

3-اسقيها بالعسل وقطعيها إلى نصفين.

4- ضعي عليها الكريمة واسقيها بالعسل.

5- زينيها بالكريمة على الوجه مع إضافة المكسرات.

طريقة عمل الكنافة بالمهلبية

طريقة عمل الكنافة بالكريمة

مكونات الكنافة بالكريمة

نصف كيلو كنافة شعر
نصف كوب سمن أو زبدة مذابة
2 ملعقة كبيرة سكر بودرة
2 كوب حليب
2 ملعقة كبيرة نشا
2 ملعقة كبيرة سكر
نصف ملعقة صغيرة فانيليا
نصف كوب قشطة اختياري
كوب سكر
¾ كوب ماء
نصف ملعقة صغيرة عصير ليمون
نصف ملعقة صغيرة فانيليا أو ماء زهر

طريقة عمل الكنافة بالمهلبية، في البيت بأقل التكاليف

طريقة عمل الكنافة بالكريمة

تحضير شربات الكنافة

1-في إناء على نار متوسطة، أضيفي السكر والماء واتركيه بدون تحريك

2- عندما يبدأ في الغليان، أضيفي عصير الليمون واتركيه يغلي لمدة 7 دقائق حتى يصبح قوامه متوسط الكثافة.
3-أضيفي الفانيليا أو ماء الزهر، ثم ارفعيه عن النار واتركيه ليبرد تمامًا.

طريقة عمل الكنافة بالقشطة .. بالصور والخطوات - اليوم السابع

طريقة عمل حشوة القشطة للكنافة

 ضعي الحليب والسكر والنشا وقلّبي جيدًا حتى يذوب النشا تمامًا، واستمري في التحريك على نار متوسطة حتى يتماسك الخليط ويصبح قوامه كريميًا، وضيفي الفانيليا والقشطة وقلّبي جيدًا، ثم ارفعيها عن النار واتركيها تبرد قليلًا.

طريقة عمل الكنافه بالقشطه مكتوبة

الخطوة الرابعة: قطعي الكنافة إلى قطع صغيرة باستخدام اليدين أو محضرة الطعام، وضيفي السمن المذاب والسكر البودرة إلى الكنافة وقلبي جيدًا حتى تتغلف بالسمن بالكامل، وفي صينية مدهونة بالسمن، ضعي نصف كمية الكنافة واضغطي عليها جيدًا باستخدام كوب أو ملعقة.

ثم وزعي الكريمة بالتساوي فوق طبقة الكنافة، مع ترك الأطراف بدون كريمة حتى لا تحترق أثناء الخبز.


غطي الكريمة بالنصف المتبقي من الكنافة واضغطي برفق.

سخني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية، ثم ضعي الصينية في الفرن لمدة 30-35 دقيقة أو حتى تصبح ذهبية اللون، وبمجرد خروجها من الفرن، اسكبي الشربات البارد على الكنافة وهي ساخنة، واتركيها تبرد قليلًا، ثم زينيها بالمكسرات أو الفستق المطحون وقدميها.

طريقة عمل الكنافة بالكريمة نادية السيد

 

طريقة عمل كنافة بالمهلبية

المكونات

1/2 كيلو كنافة.
2كوب سمن بلدي.
كوب زيت.
كوب شربات ثقيل بارد.

للتزيين 
كريمة مخفوقة 
فستق مجروش

مكونات مهلبية الكنافة

3 أكواب حليب.
5 ملاعق كبيرة نشا 
1/2 كوب كريمة مخفوقة
3 ملاعق كبيرة سكر
ڤانيلا

طريقة عمل مهلبية الكنافة

يخلط الحليب والنشا والسكر والڤانيلا، ونرفعهم على النار، ونستمر بالتقليب حتى يصبح الخليط سميكًا.
نتركها تبرد تمامًا، ثم نضيف الكريمة المخفوقة ونخلط.

طريقة عمل الكنافة بالمهلبية

نقسم كمية الكنافة على صينيتين نفس المقاس ونضغطهم جيدًا، والأفضل نضع عليهم صينية أخرى أصغر منها ونضع ثقل عليها لتصبح مستوية ومضغوطة.
نقوم بتسخين السمن والزيت، ويصب علي الكنافة، ثم تدخل الفرن على درجة 200 لمدة 25:20 دقيقة.
نخرج الكنافة بعد أن يصبح لونها ذهبيًا ونصفيها من الزيت والسمن الزائد بحرص.
نضع القرص الأول بطبق التقديم، ونصب عليه الشربات ثم نضع الكريمة بواسطة كيس الحلواني، ثم القرص الآخر ونصب عليه قليل من الشربات وتزين بالكريمة المخفوقة والفستق المجروش، وتقدم.

صورة أرشيفية

فاجعة جديدة .. مصرع وفقدان 53 مهاجرًا إثر انقلاب قارب قبالة ليبيا

وزير المالية

وزير المالية: طرح سند المواطن للأفراد عبر مكاتب البريد.. الأحد المقبل

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس .. فيديو

ارشيفية

عملوله ميكب وحلقوله شعره.. أسرة فتاة تنتقم من شاب لارتباطه بابنتهم في الجيزة

محمد الشناوي

سحور أول يوم رمضان برعاية الشناوي.. رابطة الأندية تفاجئ حارس الأهلي

الأهلي

غياب صفقة الأهلي الجديدة عن لقاء الجونة.. ما السبب؟

عمرو دياب يجمع أبناءه الأربعة

نقصاك القعدة.. عمرو دياب يجمع أبناءه الأربعة لأول مرة في إعلان واحد

صرف 400 جنيه مساعدات تكافل وكرامة

صرف 400 جنيه زيادة لتكافل وكرامة اليوم.. رابط الاستعلام

سعر الدولار

في أول أيام رمضان.. الدولار يرتفع 10 قروش بتعاملات مساء اليوم الخميس 19-2-2026

سعر الذهب

في أول أيام رمضان.. الذهب يعاود الصعود في مستهل تعاملات مساء اليوم الخميس 19-2-2026

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء

الإحصاء يطلق مسابقة مصر في أرقام بالتعاون مع الإذاعة المصرية

ضع هذا الطعام على الإفطار واحم نفسك من أخطر الأمراض المزمنة والسرطان

هنفطر ايه النهاردة.. بط في الفرن ومحشي باللحمة المفرومة وطاجن تورلي

إزالة 64 حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

لتيسير حركة المواطنين..حملات لصيانة الإنارة بمراكز ومدن الشرقية

صاحبة واقعة المترو

كنت بخاف يمد إيده.. أزمة جديدة في عربات المترو وصاحبة الواقعة ترد

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

