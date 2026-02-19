حلويات رمضان.. طريقة عمل الكنافة بالكريمة زي المحلات

مع أول أيام رمضان، تستعد النساء لتقديم حلويات رمضان التي ننتظرها كل عام، وأهما صنية الكنافة المميزة في ليالي رمضان، فيمكنك تعلم طريقة عمل الكنافة بالكريمة زي المحلات في دقائق وصعنها في منزلك دون الحاجة لشرائها جاهزة، ويمكنك تجربة طريقة عمل الكنافة الطرية وشربات الكنافة وكذلك قشطة الكنافة ، وهو ما نستعرضه لكم في السطور التالية بالتفصيل..

طريقة عمل الكنافة سادة

المقادير

نصف كيلو كنافة

كوب زبدة سائلة

2 كوب كريم شانيته

2 كوب سكر

كوب ماء

نصف عصرة ليمونة

خطوات تحضير الكنافة سادة

1-طعي الكنافة وادهنيها بالزبدة وضعيها داخل صينية.

2-سويها في الفرن حتى تمام النضج.

3-اسقيها بالعسل وقطعيها إلى نصفين.

4- ضعي عليها الكريمة واسقيها بالعسل.

5- زينيها بالكريمة على الوجه مع إضافة المكسرات.

طريقة عمل الكنافة بالكريمة

مكونات الكنافة بالكريمة

نصف كيلو كنافة شعر

نصف كوب سمن أو زبدة مذابة

2 ملعقة كبيرة سكر بودرة

2 كوب حليب

2 ملعقة كبيرة نشا

2 ملعقة كبيرة سكر

نصف ملعقة صغيرة فانيليا

نصف كوب قشطة اختياري

كوب سكر

¾ كوب ماء

نصف ملعقة صغيرة عصير ليمون

نصف ملعقة صغيرة فانيليا أو ماء زهر

طريقة عمل الكنافة بالكريمة

تحضير شربات الكنافة

1-في إناء على نار متوسطة، أضيفي السكر والماء واتركيه بدون تحريك

2- عندما يبدأ في الغليان، أضيفي عصير الليمون واتركيه يغلي لمدة 7 دقائق حتى يصبح قوامه متوسط الكثافة.

3-أضيفي الفانيليا أو ماء الزهر، ثم ارفعيه عن النار واتركيه ليبرد تمامًا.

طريقة عمل حشوة القشطة للكنافة

ضعي الحليب والسكر والنشا وقلّبي جيدًا حتى يذوب النشا تمامًا، واستمري في التحريك على نار متوسطة حتى يتماسك الخليط ويصبح قوامه كريميًا، وضيفي الفانيليا والقشطة وقلّبي جيدًا، ثم ارفعيها عن النار واتركيها تبرد قليلًا.

طريقة عمل الكنافه بالقشطه مكتوبة

الخطوة الرابعة: قطعي الكنافة إلى قطع صغيرة باستخدام اليدين أو محضرة الطعام، وضيفي السمن المذاب والسكر البودرة إلى الكنافة وقلبي جيدًا حتى تتغلف بالسمن بالكامل، وفي صينية مدهونة بالسمن، ضعي نصف كمية الكنافة واضغطي عليها جيدًا باستخدام كوب أو ملعقة.

ثم وزعي الكريمة بالتساوي فوق طبقة الكنافة، مع ترك الأطراف بدون كريمة حتى لا تحترق أثناء الخبز.



غطي الكريمة بالنصف المتبقي من الكنافة واضغطي برفق.

سخني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية، ثم ضعي الصينية في الفرن لمدة 30-35 دقيقة أو حتى تصبح ذهبية اللون، وبمجرد خروجها من الفرن، اسكبي الشربات البارد على الكنافة وهي ساخنة، واتركيها تبرد قليلًا، ثم زينيها بالمكسرات أو الفستق المطحون وقدميها.

طريقة عمل الكنافة بالكريمة نادية السيد

طريقة عمل كنافة بالمهلبية

المكونات

1/2 كيلو كنافة.

2كوب سمن بلدي.

كوب زيت.

كوب شربات ثقيل بارد.

للتزيين

كريمة مخفوقة

فستق مجروش

مكونات مهلبية الكنافة

3 أكواب حليب.

5 ملاعق كبيرة نشا

1/2 كوب كريمة مخفوقة

3 ملاعق كبيرة سكر

ڤانيلا

طريقة عمل مهلبية الكنافة

يخلط الحليب والنشا والسكر والڤانيلا، ونرفعهم على النار، ونستمر بالتقليب حتى يصبح الخليط سميكًا.

نتركها تبرد تمامًا، ثم نضيف الكريمة المخفوقة ونخلط.

طريقة عمل الكنافة بالمهلبية

نقسم كمية الكنافة على صينيتين نفس المقاس ونضغطهم جيدًا، والأفضل نضع عليهم صينية أخرى أصغر منها ونضع ثقل عليها لتصبح مستوية ومضغوطة.

نقوم بتسخين السمن والزيت، ويصب علي الكنافة، ثم تدخل الفرن على درجة 200 لمدة 25:20 دقيقة.

نخرج الكنافة بعد أن يصبح لونها ذهبيًا ونصفيها من الزيت والسمن الزائد بحرص.

نضع القرص الأول بطبق التقديم، ونصب عليه الشربات ثم نضع الكريمة بواسطة كيس الحلواني، ثم القرص الآخر ونصب عليه قليل من الشربات وتزين بالكريمة المخفوقة والفستق المجروش، وتقدم.