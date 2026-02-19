حلويات رمضان... طريقة عمل كنافة بالكاسترد والبرتقال

كنافة بالكاسترد والبرتقال من حلويات رمضان اللذيذة و الغير تقليدية التي يمكنك تطبيقها في المنزل بأسهل الخطوات وبمذاق لا يقاوم.

قدمت الشيف غادة جميل، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل كنافة بالكاسترد والبرتقال، خطوة بخطوة …..



مقادير كنافة بالكاسترد والبرتقال



● كنافة

● سمن

● جوز هند مبشور

للكاسترد:

● سكر

● زيت زيتون

● بيض

● بيكنج باودر

● بشر برتقال

● ملح

للشربات:

● ماء

● برتقال

● قرفة

● سكر



طريقة تحضير كنافة بالكاسترد والبرتقال



يضاف السمن وجوز الهند مع الكنافة وتقلب.

تضاف مقادير الكاسترد وتقلب.

في بايركس تضاف الكنافة وتغطى بخليط الكاسترد وتخبز بالفرن.

تسقى الكنافة بالشربات وتقدم.