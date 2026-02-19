قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حملة هلال الخير لدعم الأسر المتعففة المصرية ومد جسور العطاء لأهل غزة خلال شهر رمضان
قفزة جديدة.. الدولار يواصل الارتفاع أمام الجنيه المصري اليوم الخميس
بماذا اختص الله شهر رمضان؟.. علي جمعة يوضح
كواليس ظهور الخطيب والمعلم في حملات ترويجية لمشروعات الجمهورية الجديدة بالساحل
الطقس غدا ..أجواء مائلة للحرارة نهارًا يصاحبها شبورة وأمطار خفيفة
التخطيط والتضامن: مواءمة التخطيط الاستثماري مع سياسات الحماية الاجتماعية
تعزيز الهوية الصناعية للمحافظة.. تفاصيل أول اجتماع لمحافظ كفر الشيخ
محافظ الوادي الجديد تشهد توزيع مساعدات غذائية وعينية بقرية الخرطوم بالخارجة
الحرب في غزة تفرق بين تارا عبود ووالدها إياد نصّار في صحاب الأرض
تضامن الجيزة تبحث مأساة مهندسة الطاقة الذرية بعد استغاثتها على «فيسبوك»
والدة تامر حسني ونجله يظهران معه في إعلان جديد.. شاهد
طريقة عمل الأرز بالكبد والقوانص بخطوات بسيطة ومقادير سهلة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
حلويات رمضان... طريقة عمل كنافة بالكاسترد والبرتقال

طريقة عمل كنافة بالكاسترد والبرتقال
طريقة عمل كنافة بالكاسترد والبرتقال
هاجر هانئ

كنافة بالكاسترد والبرتقال من حلويات رمضان اللذيذة و الغير تقليدية التي يمكنك تطبيقها في المنزل بأسهل الخطوات وبمذاق لا يقاوم.

قدمت الشيف غادة جميل، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل كنافة بالكاسترد والبرتقال، خطوة بخطوة …..


مقادير كنافة بالكاسترد والبرتقال


● كنافة

● سمن

● جوز هند مبشور

للكاسترد:
● للكاسترد:
● سكر
● زيت زيتون
● بيض
● بيكنج باودر
● بشر برتقال
● ملح
للشربات:
● ماء
● برتقال
● قرفة
● سكر


طريقة تحضير كنافة بالكاسترد والبرتقال


يضاف السمن وجوز الهند مع الكنافة وتقلب.
تضاف مقادير الكاسترد وتقلب.
في بايركس تضاف الكنافة وتغطى بخليط الكاسترد وتخبز بالفرن.
تسقى الكنافة بالشربات وتقدم.

كنافة بالكاسترد والبرتقال حلويات رمضان طريقة تحضير كنافة بالكاسترد والبرتقال

إزالة 64 حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

لتيسير حركة المواطنين..حملات لصيانة الإنارة بمراكز ومدن الشرقية

انارة
انارة
انارة

وزير الصناعة يتفقد مصنعي هيتاشي وآرما للزيوت بالعاشر من رمضان

وزير الصناعة
وزير الصناعة
وزير الصناعة

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟
متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟
متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

