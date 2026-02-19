إشادة واسعة بطفلان تألقا في مسابقة دار تحفيظ بشبين القناطر

أكد القائمون على دار تعلّم القرآن وعلّمه بدائرة مركز شبين القناطر استمرارهم في تنظيم حلقات تحفيظ القرآن الكريم والمسابقات التربوية بين الأطفال، إيمانا بدورهم في تنشئة جيل واعٍ ومتمسك بتعاليم كتاب الله، وغرس القيم الدينية في نفوس النشء منذ الصغر.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي

وأوضح مسؤولو الدار أن الفيديو المتداول لطفلين يتنافسان في تحفيظ القرآن الكريم وتصحيح كلٍ منهما للآخر، تم نشره في الأصل عبر الصفحة الرسمية للدار، قبل أن يحظى بانتشار واسع عبر موقع فيس بوك ويتصدر تفاعلات رواد مواقع التواصل الاجتماعي.



وأضافوا أن الدار متخصصة في تحفيظ القرآن للأطفال، وتسير على نهج الكُتّاب قديمًا، حيث يتم التركيز على إتقان الحفظ والمراجعة المستمرة، مع تنظيم مسابقات دورية لتحفيز الأطفال على الاجتهاد وتعزيز روح التنافس الشريف بينهم.

وكان مقطع الفيديو قد أظهر طفلين يتبادلان قراءة الآيات وتصويب الأخطاء لبعضهما البعض في أجواء يسودها التركيز والاحترام، وهو ما لاقى إشادة واسعة من المتابعين الذين أكدوا أن مثل هذه النماذج الإيجابية تستحق الدعم والتسليط عليها، لما تعكسه من صورة مشرفة لأبناء محافظة القليوبية، ولما تحمله من رسائل تربوية ودينية هادفة.