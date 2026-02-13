قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هزار تحول لجريمة| الأصدقاء الثلاثة قيدوا صديقهم وأشعلوا النار بجسده.. تفاصيل
ثورة إدارية في مصر.. دمج وزارات وإلغاء هيئات وإعادة هيكلة الشركات القابضة
متوسط سعر الدولار في مصر يوم الجمعة
حكم الكلام أثناء الوضوء وماهي نواقضه؟.. الإفتاء تجيب
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 13-2-2026 والقنوات الناقلة
استجابة لبلاغ المواطنين.. فريق "محميات البحر الأحمر" يتعامل مع حالة نفوق درفيل برأس غارب
الدولار يواصل الهبوط.. تباين أسعار العملات الأجنبية في مصر
بيونج يانج تتوعد سيول برد قاسٍ إذا تكرر اختراق الأجواء بالمسيرات
الدينار يخسر 41 قرشا.. أسعار العملات العربية اليوم الجمعة
الجيش الإسرائيلي يجهز خططا جديدة لمواجهة إيران.. وسط حالة تأهب قصوى
واشنطن تتكتم على تفاصيل مكالمة دولية تربط كوشنر بمفاوضات إيران
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اكتشفي أسرار تحضير عجينة الكنافة في المنزل بسهولة

الكنافة
الكنافة
ريهام قدري

مع اقتراب شهر رمضان، يبحث الكثيرون عن تحضير الكنافة الطازجة في المنزل لتقديمها كتحلية مميزة على مائدة الإفطار. وتعتبر عجينة الكنافة أساس نجاح أي وصفة، حيث تمنح الحلوى القوام المميز والنكهة الأصيلة.


خطوات تحضير العجينة:


تجهيز الكنافة: تُقطع الكنافة الشعرية إلى قطع صغيرة لتسهيل خلطها مع الزبدة.
إضافة الزبدة: تُذاب الزبدة أو السمنة ويُمزج مع الكنافة حتى تتجانس تمامًا.
النكهة التقليدية: يمكن إضافة ماء الورد وماء الزهر لتعزيز الطعم والرائحة المميزة للكنافة.
الاستخدام: تُستخدم العجينة لعمل الكنافة المحشوة بالقشطة، الجبن، أو المكسرات، وتُخبز في الفرن على حرارة 180° مئوية حتى تتحمر وتكتسب اللون الذهبي.


نصائح للنجاح:
توزيع الزبدة بشكل متساوٍ يمنح الكنافة القوام المتماسك.
يمكن التحكم في كمية الزبدة للحصول على عجينة أكثر ليونة أو صلابة حسب الرغبة.
لتسهيل المزج، يمكن وضع الكنافة في كيس بلاستيكي كبير مع الزبدة وتقليب الكيس لتجنب تفتت الشعرية.


كما  أن تحضير عجينة الكنافة في المنزل يضمن نكهة أفضل وجودة أعلى مقارنة بالمحضرة مسبقًا، كما يتيح للعائلة الاستمتاع بتحلية طازجة ومميزة خلال شهر رمضان المبارك.

