فتح استثنائي لمعبر رفح.. استعدادات مكثفة لإدخال مساعدات رمضان إلى غزة
الرئيس السيسي: ضرورة الاستمرار في الحد من معدلات التضخم وضبط الأسواق
تكليفات رئاسية وخطط استثمارية.. مدبولي يترأس اجتماع مجلس المحافظين بتشكيله الجديد
آخر أعماله موسم حصاد الكاكا.. وفاة الريجيسير سعيد أرابيسك
رقم قياسي جديد ينتظر محمد صلاح بمباراة ليفربول ونوتنجهام
عاجل| شهيدان برصاص مُسيّرات إسرائيلية في خان يونس
الأرصاد: طقس اليوم السبت دافئ نهارًا بارد ليلًا.. وهذه درجات الحرارة بالمحافظات
إصدار شهادة وفاة درة وهي على قيد الحياة فى إثبات نسب
انتهاكات إسرائيلية جديدة في لبنان.. غارات تستهدف البقاع وبعلبك| تفاصيل
الخارجية الأردنية: تصريحات السفير الأمريكي بإسرائيل ضد مواقف ترامب
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 21-2-2026
مرأة ومنوعات

حلويات رمضان ..طريقة عمل طبقات خلية النحل بالتمر

طبقات خلية النحل بالتمر
طبقات خلية النحل بالتمر
هاجر هانئ

قدمت الشيف غادة التلي، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل طبقات خلية النحل بالتمر فهي من الحلويات الغير تقليدية و اللذيذة التي يمكنك تطبيقها في المنزل وتقديمها لأفراد أسرتك و ضيوفك.

مقادير طبقات خلية النحل بالتمر

● ٥ كوب دقيق
●ربع  كوب حليب بودره
● ٢ ملعقة كبيرة خميرة
● ٢ كوب ماء دافيء
● نصف كوب زيت
● ربع كوب سكر

للحشوة :
● ١ كيلو عجوة طرية
● ٢ ملعقة صغيرة حبهان مطحون
● ٢ ملعقة صغيرة قرفه مطحونه
● ربع كوب سمنه او زيت
للوجه
● بيضه
● علبه حليب مكثف مغليه


طريقة تحضير طبقات خلية النحل بالتمر

تخلط المكونات الجافة معا
يضاف الزيت ونقلب
يضاف الماء تدريجيا حتى تتشكل عجينة
تترك لتختمر حوالي ساعة
تقسم الى كرات وتحشى بحشوة العجوة
ترص في 3 قوالب مدورة باحجام مختلفة وتخبز في الفرن حتى تتطهى بشكل كامل
ترص ادوار ويضاف الحليب المكثف على الوجه
للحشوة

تقلب على نار هادئة العجوة مع الزيت والتوابل حتى تطرى ووترك لتبرد قليلا
تشكل كرات صغيرة جاهزة للحشو

