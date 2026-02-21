حلويات رمضان ..طريقة عمل طبقات خلية النحل بالتمر

قدمت الشيف غادة التلي، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل طبقات خلية النحل بالتمر فهي من الحلويات الغير تقليدية و اللذيذة التي يمكنك تطبيقها في المنزل وتقديمها لأفراد أسرتك و ضيوفك.

مقادير طبقات خلية النحل بالتمر

● ٥ كوب دقيق

●ربع كوب حليب بودره

● ٢ ملعقة كبيرة خميرة

● ٢ كوب ماء دافيء

● نصف كوب زيت

● ربع كوب سكر

للحشوة :

● ١ كيلو عجوة طرية

● ٢ ملعقة صغيرة حبهان مطحون

● ٢ ملعقة صغيرة قرفه مطحونه

● ربع كوب سمنه او زيت

للوجه

● بيضه

● علبه حليب مكثف مغليه



طريقة تحضير طبقات خلية النحل بالتمر

تخلط المكونات الجافة معا

يضاف الزيت ونقلب

يضاف الماء تدريجيا حتى تتشكل عجينة

تترك لتختمر حوالي ساعة

تقسم الى كرات وتحشى بحشوة العجوة

ترص في 3 قوالب مدورة باحجام مختلفة وتخبز في الفرن حتى تتطهى بشكل كامل

ترص ادوار ويضاف الحليب المكثف على الوجه

للحشوة

تقلب على نار هادئة العجوة مع الزيت والتوابل حتى تطرى ووترك لتبرد قليلا

تشكل كرات صغيرة جاهزة للحشو