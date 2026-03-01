حلويات رمضان.. طريقة عمل طبقات البسبوسة بالكنافة والكريز والقشطة

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل طبقات البسبوسة بالكنافة والكريز والقشطة، فهي من الحلويات الغير تقليدية و اللذيذة التي يمكنك تقديمها لأفراد أسرتك خلال شهر رمضان الكريم.

مقادير طبقات البسبوسة بالكنافة والكريز والقشطة



● 2 كوب سميد

● ½ كوب سكر

● 1 ملعقة كبيرة عسل أبيض

● ½ كوب ماء

● 1 كوب لبن

التقديم:

● كريز حلويات

● كنافة محمرة

● كريمة مخفوقة

● قشطة بلدي

طريقة تحضير طبقات البسبوسة بالكنافة والكريز والقشطة



يحمر السميد في السمنة

يضاف السكر والعسل والماء واللبن ويقلب كل الخليط

يوضع الخليط في الطاجن

يسقى بالشربات

يقدم مع الكنافة المحمرة والقشطة والكريم شانتي وكريز الحلويات .