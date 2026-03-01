ماذا يحدث بالجسم عند تناول السلطة على فطار رمضان؟

يُعدّ البدء بطبق السلطة بعد ساعات الصيام الطويلة عادة صحية ينصح بها خبراء التغذية، لما لها من فوائد مهمة للجسم، خاصة بعد فترة امتناع عن الطعام والشراب.

فوائد الافطار على السلطة

حسب موقع اكسبريس البريطاني فوائد السلطة عديدة للصائم

1- تهيئة الجهاز الهضمي

الخضروات الطازجة غنية بالألياف التي تُنشّط حركة الأمعاء بلطف، وتُحضّر المعدة لاستقبال الطعام دون إرهاق مفاجئ، مما يقلل من فرص الإصابة بعسر الهضم أو الانتفاخ.

2- تعويض السوائل والمعادن

تحتوي السلطة على نسبة عالية من الماء، خاصة الخيار والخس والطماطم، ما يساعد في تعويض جزء من السوائل المفقودة أثناء الصيام، بالإضافة إلى إمداد الجسم بالبوتاسيوم والمغنيسيوم.

3- ضبط مستوى السكر في الدم

تناول الألياف أولًا يُبطئ امتصاص السكريات والكربوهيدرات التي تأتي لاحقًا في الوجبة، مما يساعد على تجنب الارتفاع المفاجئ في سكر الدم والشعور بالخمول بعد الأكل.

4- تعزيز الشعور بالشبع

الألياف تزيد الإحساس بالامتلاء، وبالتالي تقلل من الإفراط في تناول الأطعمة الدسمة أو الحلويات، وهو ما يساعد في الحفاظ على الوزن خلال شهر رمضان.

5- دعم صحة القلب والمناعة

السلطة مصدر غني بمضادات الأكسدة وفيتامين C وبيتا كاروتين، التي تدعم المناعة وتحمي القلب من الإجهاد التأكسدي.

لتحقيق أقصى فائدة، يُفضل أن تكون السلطة طازجة ومتنوعة الألوان، مع تقليل الملح والصلصات الدسمة، وإضافة القليل من زيت الزيتون وعصير الليمون لزيادة القيمة الغذائية.

البدء بطبق سلطة بسيط قد يكون خطوة صغيرة، لكنه يُحدث فرقًا كبيرًا في صحة الجسم بعد يوم طويل من الصيام.