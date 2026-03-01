قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي في مأزق .. وقف صرف مُستحقات اللاعبين حتى نهاية الدوري بعد التعادل مع زد
الكشف عن قادة طهران.. الحرس الثوري الإيراني يُعلن بدء «أشرس عملية عسكرية» ضد إسرائيل وأمريكا
بعد 47 عامًا على الثورة.. لميس الحديدي تتساءل: نهاية حكم المُرشد أم فوضى مُحتملة في إيران؟
صرف معاشات شهر مارس لـ 11.5 مليون مواطن..اليوم
الحرس الثوري: سننتقم من قتلـة القائد خامنئي.. ورويترز تبرز اغتيـ.ـال 9 من قادة طهران
«صمت وأكاذيب ونفي» .. أحمد موسى يتساءل: ليه كل هذا التأخير في إعلان وفاة خامنئي؟
إلى من تؤول حصيلة التصرّف في البضائع الراكدة بالجمارك؟.. مشروع قانون
سمسم شهاب: أعشق شيرين عبدالوهاب وصوتها «بيدبحني» .. وهذه نصيحتي لها |فيديو
حرب إعادة رسم الشرق الأوسط.. مواجهة «أمريكية إسرائيلية» مع إيران تفتح أبواب التصعيد الإقليمي وتهدّد موازين الطاقة والنفوذ
«جاي الأهلي يتشمّس» .. عبدالجليل يُطالب برحيل «توروب» ويؤكد: ضعيف وأقل من المستوى
مُواجهة تحبس الأنفاس.. تهديد هند صبري في الحلقة 11 من مسلسل «منّاعة»
الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة وفرص لسقوط الأمطار على هذه المناطق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ماذا يحدث بالجسم عند تناول السلطة على فطار رمضان؟

طبق السلطة
طبق السلطة
حياة عبد العزيز

يُعدّ البدء بطبق السلطة بعد ساعات الصيام الطويلة عادة صحية ينصح بها خبراء التغذية، لما لها من فوائد مهمة للجسم، خاصة بعد فترة امتناع عن الطعام والشراب.

فوائد الافطار على السلطة 

حسب موقع اكسبريس البريطاني فوائد السلطة عديدة للصائم 

 1- تهيئة الجهاز الهضمي

الخضروات الطازجة غنية بالألياف التي تُنشّط حركة الأمعاء بلطف، وتُحضّر المعدة لاستقبال الطعام دون إرهاق مفاجئ، مما يقلل من فرص الإصابة بعسر الهضم أو الانتفاخ.

2- تعويض السوائل والمعادن

تحتوي السلطة على نسبة عالية من الماء، خاصة الخيار والخس والطماطم، ما يساعد في تعويض جزء من السوائل المفقودة أثناء الصيام، بالإضافة إلى إمداد الجسم بالبوتاسيوم والمغنيسيوم.

 3- ضبط مستوى السكر في الدم

تناول الألياف أولًا يُبطئ امتصاص السكريات والكربوهيدرات التي تأتي لاحقًا في الوجبة، مما يساعد على تجنب الارتفاع المفاجئ في سكر الدم والشعور بالخمول بعد الأكل.

 4- تعزيز الشعور بالشبع

الألياف تزيد الإحساس بالامتلاء، وبالتالي تقلل من الإفراط في تناول الأطعمة الدسمة أو الحلويات، وهو ما يساعد في الحفاظ على الوزن خلال شهر رمضان.

5- دعم صحة القلب والمناعة

السلطة مصدر غني بمضادات الأكسدة وفيتامين C وبيتا كاروتين، التي تدعم المناعة وتحمي القلب من الإجهاد التأكسدي.

لتحقيق أقصى فائدة، يُفضل أن تكون السلطة طازجة ومتنوعة الألوان، مع تقليل الملح والصلصات الدسمة، وإضافة القليل من زيت الزيتون وعصير الليمون لزيادة القيمة الغذائية.

البدء بطبق سلطة بسيط قد يكون خطوة صغيرة، لكنه يُحدث فرقًا كبيرًا في صحة الجسم بعد يوم طويل من الصيام.

السلطه فوائد السلطة طبق السلطة فوائد السلطة على فطار رمضان فوائد السلطة الخضراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تموين

كيفية الاستعلام عن منحة التموين 800 جنيه

منحة التموين

800 جنيه على بطاقتك.. ماذا تفعل إذا لم تحصل على منحة التموين الجديدة؟

سعر الجنيه الذهب

زاد 10 آلاف جنيه.. تأثيرات الحرب الإسرائيلية على الجنيه الذهب مساء اليوم28-2-2026

500 جنيه زيادة جديدة.. قفزة جنونية في سعر الذهب عيار 21

500 جنيه زيادة جديدة.. قفزة جنونية في سعر الذهب عيار 21 بسبب التصعيد الإسرائيلي الإيراني

سعر الذهب

بسبب الحرب على إيران.. 425 جنيها ارتفاعا في سعر الذهب مساء اليوم

منتخب مصر

فيفا يحسمها.. مصير مجموعة مصر في المونديال بعد الحرب على إيران

توفيق عكاشة - الهجوم على إيران

الهجوم على إيران توقعه توفيق عكاشة.. ويكشف سر تنبؤه بالأحداث

بعد ثبوت براءتها في قضية مقتل عروس بورسعيد أسرة شهد تتخذ إجراءات قانونية ضد مروّجي الاتهامات

بعد ثبوت براءتها في قضية مقتل عروس بورسعيد.. تحرك رسمي من أسرة شهد

ترشيحاتنا

الاهلي

توروب: إهدار الفرص كلمة السر أمام زد اليوم

الاهلي

فضل : أداء الأهلي لم يكن مقنعًا أمام زد ولم يرتقِ إلى مستوى المنافسة

الاهلي

أمير هشام يهاجم توروب : مدرب بدون أي ابتكار

بالصور

الحرس الثوري: سننتقم من قتلـة القائد خامنئي.. ورويترز تبرز اغتيـ.ـال 9 من قادة طهران

المرشد الإيراني جرى اغتياله
المرشد الإيراني جرى اغتياله
المرشد الإيراني جرى اغتياله

عودة وشيكة لأسطورة الراليات تويوتا سيليكا مع صور تجسسية |شاهد

تويوتا سيليكا
تويوتا سيليكا
تويوتا سيليكا

أقل من 300 ألف جنيه.. 5 سيارات مُستعملة بالسوق المصرية ‏| تعرّف على مواصفاتها

سيارات مستعملة
سيارات مستعملة
سيارات مستعملة

فورمولا 1.. حسم الجدل والموافقة على تعديلات اللوائح 2026‏

فورمولا 1
فورمولا 1
فورمولا 1

فيديو

إيناس الليثي

صدمة للوسط الفني.. رحيل مفاجئ لإيناس الليثي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد