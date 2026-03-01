لجسم مثالي .. أصناف علي السحور تحمي وزنك في رمضان

تعد وجبة السحور من أهم الوجبات خلال شهر رمضان، حيث أنها تساعد على الحفاظ على الوزن وتمنح الجسم الطاقة اللازمة للصيام، شرط أن يتم تناولها بشكل متوازن وصحي.

واكدت الدكتورة جيهان الدمرداش خبيرةالتغذية إلى أن وجبة السحور يجب أن تحتوي على أغذية تمنح إحساسًا طويلًا بالشبع، مثل الخبز الأسمر والبقوليات والحبوب الكاملة، مثل إضافة الشوفان أو جنين القمح على كوب الزبادي، لما لها من قدرة على مد الجسم بالطاقة بشكل مستمر طوال اليوم.

كما أوصت بإدراج الخضروات والفواكه الغنية بالماء مثل الخس، الخيار، البطيخ، الكنتالوب، والخوخ، فهي تساعد على ترطيب الجسم بشكل غير مباشر ويستمر تأثيرها حتى وقت الإفطار، مما يقلل شعور العطش.

وحذرت الدمرداش من الإفراط في تناول الأطعمة المالحة أو الحارة أو المليئة بالتوابل خلال السحور، لأنها تزيد من الشعور بالعطش، كما نصحت بتجنب اللحوم الحمراء والمقليات والوجبات السريعة التي تثقل المعدة وتزيد العطش بسرعة.

وأضافت أن تقسيم وجبة السحور على جزئين يسهل عملية الهضم ويزيد من شعور النشاط خلال اليوم، مع إمكانية إضافة ملعقة صغيرة من الزيوت الصحية مثل زيت الزيتون أو زيت الذرة، لتعزيز الشبع لفترة أطول.

وأكدت الدمرداش على أهمية تناول السحور متأخرًا قبل الفجر مباشرة، وهو ما ثبتت فعاليته غذائيًا، كما شددت على ضرورة تناول الخس باستمرار طوال الشهر لتوفير الترطيب الطبيعي للجسم ومنع الشعور بالعطش أثناء الصيام.

واختتمت الدمرداش نصائحها بالتأكيد على أن الالتزام بهذه الإرشادات يضمن صيامًا صحيًا، يساعد على الحفاظ على الوزن وتحسين عملية الهضم والطاقة اليومية خلال شهر رمضان الكريم.