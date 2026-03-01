قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مقتـ.ـل 8 أشخاص في احتجاج مؤيد لإيران أمام القنصلية الأمريكية في باكستان
بعد الضربات الأمريكية الإيرانية.. أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد
مقتل 6 أشخاص في اشتباكات بين الشرطة الباكستانية ومتظاهرين في محيط القنصلية الأمريكية
بيان عاجل فى مجلس النواب حول مشكلات سوق الدواء ونقص الأصناف الحيوية
الملاذ الآمن لا يتراجع.. خبراء يكشفون مستقبل أسعار الذهب بعد قرار المحكمة الأمريكية
بغرض تأديبها.. القصة الكاملة لإنهاء حياة سيدة على يد شقيقها بمغاغة شمال المنيا
سقط العقل المدبر.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن رسميًا اغتيال علي خامنئي
الصحة: مبادرة الرعاية الصحية لكبار السن تخدم أكثر من 2.1 مليون مواطن
وزيرا الاستثمار والصناعة يبحثان مع بنوك الاستثمار آليات تمويل مبتكرة لدعم القطاع الصناعي
قطر تعلن استمرار تعليق رحلاتها الجوية مؤقتًا
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الكرواتي سبل احتواء التصعيد العسكري بالمنطقة
مصدر مصري مسؤول يؤكد موقف القاهرة الداعي إلى حل الأزمات الإيرانية بالطرق الدبلوماسية
مرأة ومنوعات

عزومة مختلفة في رمضان.. أشهر أكلات الخليج الغنية بالنكهات

اكلات خليجية
اكلات خليجية
ريهام قدري

مع أجواء الشهر الكريم، تتجه كثير من الأسر للبحث عن أكلات من دول الخليج تضيف لمسة مختلفة ومميزة على سفرة العزومات في رمضان، خاصة أن المطبخ الخليجي يتميز بالأطباق الغنية بالتوابل والنكهات الدافئة التي تناسب التجمعات الكبيرة.

ويعد طبق من أشهر الأطباق الخليجية التي لا غنى عنها في العزومات الرمضانية، إذ يحضر بالأرز البسمتي المتبل ويقدم مع اللحم أو الدجاج، ويتميز برائحته الشهية الناتجة عن خليط البهارات الخاصة والليمون الأسود.

كما يحظى بشعبية كبيرة في المملكة العربية السعودية، وهو طبق يحضر من القمح المجروش المطبوخ ببطء مع اللحم أو الدجاج ويُزيَّن بالبصل المقلي، ويعتبر من الأكلات المشبعة التي تناسب التجمعات العائلية.

ومن المطبخ الإماراتي، يبرز كخيار مثالي لسفرة رمضان، حيث يُطهى القمح مع اللحم لساعات طويلة حتى يصبح قوامه كريميًا، ويُقدَّم عادة مع السمن البلدي.

أما لمحبي الأطباق المتنوعة، فيمكن تقديم ، وهو لحم أو دجاج يُطهى بطريقة تقليدية على الحجارة الساخنة، ويشتهر في اليمن وبعض مناطق الخليج، ويُقدَّم غالبًا مع الأرز والسلطات.

ولا تكتمل العزومة الخليجية دون الحلويات، إذ يتصدر قائمة التحلية في رمضان، حيث تُقلى كرات العجين وتُغطى بدبس التمر أو الشيرة، لتمنح الصائمين طاقة سريعة بعد الإفطار.

بهذه الأطباق، يمكن لسفرة رمضان أن تجمع بين الأصالة الخليجية والكرم العربي، وتقدم تجربة مختلفة تضيف تنوعًا وشهية مميزة لعزومات الشهر الكريم.

