عزومة مختلفة في رمضان.. أشهر أكلات الخليج الغنية بالنكهات

مع أجواء الشهر الكريم، تتجه كثير من الأسر للبحث عن أكلات من دول الخليج تضيف لمسة مختلفة ومميزة على سفرة العزومات في رمضان، خاصة أن المطبخ الخليجي يتميز بالأطباق الغنية بالتوابل والنكهات الدافئة التي تناسب التجمعات الكبيرة.

ويعد طبق من أشهر الأطباق الخليجية التي لا غنى عنها في العزومات الرمضانية، إذ يحضر بالأرز البسمتي المتبل ويقدم مع اللحم أو الدجاج، ويتميز برائحته الشهية الناتجة عن خليط البهارات الخاصة والليمون الأسود.

كما يحظى بشعبية كبيرة في المملكة العربية السعودية، وهو طبق يحضر من القمح المجروش المطبوخ ببطء مع اللحم أو الدجاج ويُزيَّن بالبصل المقلي، ويعتبر من الأكلات المشبعة التي تناسب التجمعات العائلية.

ومن المطبخ الإماراتي، يبرز كخيار مثالي لسفرة رمضان، حيث يُطهى القمح مع اللحم لساعات طويلة حتى يصبح قوامه كريميًا، ويُقدَّم عادة مع السمن البلدي.

أما لمحبي الأطباق المتنوعة، فيمكن تقديم ، وهو لحم أو دجاج يُطهى بطريقة تقليدية على الحجارة الساخنة، ويشتهر في اليمن وبعض مناطق الخليج، ويُقدَّم غالبًا مع الأرز والسلطات.

ولا تكتمل العزومة الخليجية دون الحلويات، إذ يتصدر قائمة التحلية في رمضان، حيث تُقلى كرات العجين وتُغطى بدبس التمر أو الشيرة، لتمنح الصائمين طاقة سريعة بعد الإفطار.

بهذه الأطباق، يمكن لسفرة رمضان أن تجمع بين الأصالة الخليجية والكرم العربي، وتقدم تجربة مختلفة تضيف تنوعًا وشهية مميزة لعزومات الشهر الكريم.