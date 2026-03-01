محمد مرجان : تلقيت إعتذار الخطيب عن خوض الانتخابات بصدمة ومستعد أخدم الأهلي من غير أي منصب

قال محمد مرجان رئيس مجلس إدارة شركة برزنتيشن لايف والمدير التنفيذي السابق للنادي الأهلي ، أنه يخدم الأهلي في أي وقت وبدون أي منصب ، لأن هذا هو ما تعلمه في القلعة الحمراء على مدار السنوات الماضية.

وتابع محمد مرجان في تصريحات لبرنامج "النجوم في رمضان": لم يتم التحدث معي في مسألة خوض انتخابات الأهلي الأخيرة ، موضحاً أن النادي يشهد حالياً حالة من الاستقرار الإداري وهذا أمر يُسعد أي أهلاوي .

وشد على أنه تشرّف بالعمل مع محمود الخطيب عدة سنوات ، معلقاً: تلقيت نبأ إعتذار محمود الخطيب عن خوض الانتخابات الأخيرة بصدمة كبيرة وأرسلت له رسالة لنجلس سوياً وقتها وقال لي أنه خارج القاهرة وسنتحدث بعد عودته ثم تراجع عن قراره وخاض الانتخابات.

وتابع مرجان :الأهلي مفيهوش معارضة ..الأهلي فيه خلاف في وجهات النظر ..وبعد الانتخابات ..كله بيفكر في خدمة النادي ويتناسى الجميع أي خلافات في السباق الإنتخابي لأن هدف الجميع هو خدمة الكيان.

